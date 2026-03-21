article/comments
Yattığımız Yerden Kazanmak Mümkün mü? Dr. Hakan Özerol’dan Pasif Gelir Örnekleri

Meryem Hazal Çamurcu
21.03.2026 - 12:31

Pasif gelir diye bir kavramı son zamanlarda sıklıkla duyuyoruz. Peki nedir bu pasif gelir? Herkesin hayali olan hiç çalışmadan gelir elde etmek mi demek? Dr. Hakan Özerol pasif gelir için neler diyor, bakalım mı?

Hepimizin tek isteği var: Yattığımız yerden para kazanmak!

Yattığımız yerden para kazanmak, hepimizin hayali diyebiliriz. Hiç çalışmadan para kazanmanın yolu pasif gelir sistemi. Ama bu sistem denilen kadar kolay mı ya da nasıl pasif gelir elde edilebiliyor?

Özellikle yeni nesile bu kavram çok cazip geliyor!

Yeni nesil pasif gelir kavramına çok sıcak bakıyor. Hiç çalışmadan bir gelir elde etme fikri en çok Z kuşağına hitap ediyor. Ama pasif gelir gerçekten hiç çalışmadan elde edilebiliyor mu?

Pasif gelir aslında anlaşıldığı gibi bir kavram değil.

Yani pasif gelir hiç çalışmamak demek değil. Çünkü pasif geliri elde edebilmek için de çalışmak gerekiyor. Önce bir sistemi kurup sonra devamlı bir emek gerektirmediği için buna pasif gelir deniyor aslında. Ama ne olursa olsun en başında bir çalışma hayatı var yani!

Sabah 9, akşam 6 çalışmak istemeyenler için pasif gelir fikri cazip görünüyor.

Pasif gelir havadan gelen para olarak görülüyor. Genel olarak doğru olsa da küçük bir ayrıntı var!

Dr. Hakan Özerol, son zamanlarda sıklıkla duyulan kavramı şöyle açıklıyor:

Aktif çalışmadan da daha önceki yaptıklarımızla o geliri cebimize koymak. 

Bu demek oluyor ki pasif gelir çalışmadan elde edilen bir gelir değil. Pasif gelir elde etmek için başta zaman, bilgi ya da bir sermaye yatırımının olması gerekiyor.

Yapay zeka kullanarak yapılan işlerle pasif gelir elde edilebilir mi?

Pasif gelir aslında hiçbir şey yapmadan para kazanmak demek değil. Dr. Hakan Özerol bunu da şöyle anlatıyor.

Pasif gelir elde edip yaşamayı düşünüyorsanız bunun bir ilk aşaması olması gerekiyor. Genelde aktif çalışmadan gelir elde edeceğiniz şeylerin bir ilk aşaması var. Yani zamanında çalışmanız ve o parayı biriktirmeniz gerekiyor.

Bunun çeşitli şekilleri olabiliyor elbette.

Dr. Hakan Özerol'un bahsettikleri; temettü geliri, kira geliri ya da telif hakkı. Bunların hepsi pasif gelir. Ama hangisi olursa olsun öncesinde bir çalışma gerekiyor. Yani temettü geliri için şirketlere yatırım yapmak ya da telif hakkı için kitap yazmak gerekiyor.

Pasif gelirin başka çeşitleri de mevcut.

Dr. Hakan Özerol'un dediklerine ek olarak başka pasif gelir çeşitleri de var.

  • Dijital ürün satışı: Bu sistemde her şey hazırlandıktan sonra internete satışa koyuluyor. Daha sonra satış sürecinde ekstra bir şey yapmaya gerek kalmadan otomatik şekilde ilerliyor. E-kitap, online eğitim gibi işler buna örnek olabiliyor.

  • Blog veya web sitesi geliri: Trafiği artan sitelerde bir şey yapmadan reklam gelirleri olabiliyor. 

  • Satış ortaklığı: Başkasının ürettiği ürünü tanıtarak komisyon almak mümkün. Belli bir sistemi kurduktan sonra satış gelirleri devamlı şekilde geliyor.

Pasif gelir elde etmek için de yine çalışmak gerekiyor kısacası!

Pasif denildiği için sanki çalışılmıyor anlaşılsa da aslında temelde bir çalışma gerektiriyor. Diğer tarz çalışmalardan farkı devamlı aktif bir çalışma gerektirmemesi. Ama pasif diye hiç çalışmadan havadan gelen bir para anlaşılmamalı yani!

Dr. Hakan Özerol'un pasif geliri özetlediği Warren Buffett alıntısı şöyle:

Eğer uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsanız, ölene kadar çalışmak zorunda kalırsınız.

Dr. Hakan Özerol'un pasif geliri nasıl anlattığına bakalım!

@qnbturkiye

Refik'in planı basit: Yapay zekaya kitap yazdır, arkada mining yap, uyurken zengin ol! 😎 Ama Dr. Hakan Özerol'dan küçük bir "reality check" geliyor... #YapayZeka #PasifGelir #Yatırım

♬ original sound - QNB Türkiye

Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
