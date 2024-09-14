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Yatakta Senin İçinden Nasıl Biri Çıkıyor?

etiket Yatakta Senin İçinden Nasıl Biri Çıkıyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 23:46

Yatak odasında senin içinden aslında nasıl biri çıkıyor, öğrenmek ister misin? 

Test için seni şöyle alalım. 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Söyle bakalım, partnerinle yatak odasında ne kadar süre kalıyorsun?

3. Libidonun çok yüksek olduğu bir anda partnerin sırtını dönüp uyumak istedi. Ne yaparsın?

4. Şimdi tam tersini soralım! Partnerinin libidosu o an çok yüksek ve seninle bir şeyler yaşamak istiyor diyelim. Ama senin de çok uykun var... 😴 Ne yaparsın?

5. Yatağa seks oyuncakları gibi davetsiz misafir alıyor musunuz? 🤭

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6. Dürüst ol: İyi öpüşüyor musun?

7. Az kaldı! Yatakta partnerinden en çok duyduğun cümle bunlardan hangisine yakın?

8. Ve son soru! Sence sevişmenin saati olur mu?

Senin içinden vahşi bir kedi çıkıyor!

Başta çok sakin ve ılımlı gözüken birisin. Libidon arttığı zaman sen de buna oranla hareketleniyorsun. Bir süre sonra partnerin de hareketlendiği zaman kendine hakim olamıyorsun ve aniden vahşi bir kediye dönüşüyorsun! Bazen partnerine istemsizce dominant bir şekilde yaklaşıyorsun ama bu partnerinin hoşuna gidiyor diyebiliriz!

Senin içinden şefkat dolu biri çıkıyor!

Cinsellik senin için hassas şeylerden biri. Keyifli, haz dolu ve zararsız geçmesini istiyorsun. Her ne kadar libidon yüksek olsa da, partnerini koruyup kollayan ve ten uyumu yakaladığında temas etmeyi asla bırakmak istemeyen birine dönüşüyorsun. Bıraksalar partnerinle saatlerce aynı yatakta kalabilirsin, onunla hiçbir şey yapmadan sadece sarılarak bile keyif alabilirsin. Bu hem partnerine hem de yaşadığınız cinselliğe gösterdiğin özen ve ilgiyi gösteriyor.

Senin libidon bazen saman alevi gibi oluyor!

Yatakta içinden bazen hırçın biri, bazen de çok sakin biri çıkıyor diyebiliriz. Bazen sen de kestiremiyorsun çünkü ruh halin yatakta değişkenlik gösterdiği için hep aynı şeyleri yaşamak istemiyorsun. Yeri geldiğinde saatlerce sarılmak, uzun sevişmeler yaşamak ve bazen de libidon düşene kadar seks yapmak istiyorsun. Dediğimiz gibi, libidon ruh haline göre değişkenlik gösterdiği için yatakta senin içinden farklı kişiler çıkıyor diyebiliriz. Bu kötü bir şey değil bizce, çünkü cinsellikte farklılıklar her zaman güzeldir ancak iki taraf da hem duygusal hem de fiziksel olarak zarar görmüyorsa!

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