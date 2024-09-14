Yatakta Senin İçinden Nasıl Biri Çıkıyor?
Yatakta Senin İçinden Nasıl Biri Çıkıyor?
Yatak odasında senin içinden aslında nasıl biri çıkıyor, öğrenmek ister misin?
Test için seni şöyle alalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Söyle bakalım, partnerinle yatak odasında ne kadar süre kalıyorsun?
3. Libidonun çok yüksek olduğu bir anda partnerin sırtını dönüp uyumak istedi. Ne yaparsın?
4. Şimdi tam tersini soralım! Partnerinin libidosu o an çok yüksek ve seninle bir şeyler yaşamak istiyor diyelim. Ama senin de çok uykun var... 😴 Ne yaparsın?
5. Yatağa seks oyuncakları gibi davetsiz misafir alıyor musunuz? 🤭
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın