Yatakta Senin İçinden Nasıl Biri Çıkıyor?

Yatakta içinden bazen hırçın biri, bazen de çok sakin biri çıkıyor diyebiliriz. Bazen sen de kestiremiyorsun çünkü ruh halin yatakta değişkenlik gösterdiği için hep aynı şeyleri yaşamak istemiyorsun. Yeri geldiğinde saatlerce sarılmak, uzun sevişmeler yaşamak ve bazen de libidon düşene kadar seks yapmak istiyorsun. Dediğimiz gibi, libidon ruh haline göre değişkenlik gösterdiği için yatakta senin içinden farklı kişiler çıkıyor diyebiliriz. Bu kötü bir şey değil bizce, çünkü cinsellikte farklılıklar her zaman güzeldir ancak iki taraf da hem duygusal hem de fiziksel olarak zarar görmüyorsa!