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Kadın Kılığında Yakalandı: 8 Yıllık Firarın Sırrı Ortaya Çıktı

Kadın Kılığında Yakalandı: 8 Yıllık Firarın Sırrı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 16:20
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İstanbul'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Hakkındaki hapis cezası nedeniyle 8 yıldır aranan Tuğrul Başar, kadın kılığına girerek yakayı ele vermekten kurtulmaya çalıştı. Polis ekiplerinin uzun süredir devam eden takibi sonunda şüpheli, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yakalandı.

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8 Yıl önce kesinleşen cezadan kaçan Tuğrul Başar, kız kardeşinin kimliğiyle yaşıyormuş.

8 Yıl önce kesinleşen cezadan kaçan Tuğrul Başar, kız kardeşinin kimliğiyle yaşıyormuş.

2010 yılında Samsun'da 'yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık' suçundan 3 ayrı kesinleşmiş hapis cezası alan Tuğrul Başar, 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana aranıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Başar'ın İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşadığını tespit etti.

Yürütülen araştırmada dikkat çekici bir detay ortaya çıktı: Başar'ın yıllardır yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığı ve kız kardeşine ait kimlik belgelerini kullandığı belirlendi. Bu sayede kimliğini gizlemeyi başaran şüpheli, polisin radarına uzun süre girmedi. Bulgular üzerine ekipler, Başar'ı gizlice takibe aldı.

Şüphelinin üzerinden kız kardeşinin kimliği çıktı.

Şüphelinin üzerinden kız kardeşinin kimliği çıktı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin sürdürdüğü çalışma sonucunda Tuğrul Başar, önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kız kardeşine ait kimlik belgesi ele geçirildi. Bu belgenin, Başar'ın yıllardır kimliğini gizleyerek yakalanmaktan kurtulmasını sağladığı anlaşıldı.

Hakkında daha önce kesinleşen hapis cezalarının yanı sıra 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan da yeni bir işlem başlatılan Başar, gerekli işlemlerinin tamamlanması için Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne teslim edildi. Sekiz yıl süren firarın perde arkası, yürütülen soruşturmayla birlikte tüm detaylarıyla ortaya çıkmış oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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