Kadın Kılığında Yakalandı: 8 Yıllık Firarın Sırrı Ortaya Çıktı

2010 yılında Samsun'da 'yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık' suçundan 3 ayrı kesinleşmiş hapis cezası alan Tuğrul Başar, 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana aranıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Başar'ın İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşadığını tespit etti.

Yürütülen araştırmada dikkat çekici bir detay ortaya çıktı: Başar'ın yıllardır yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığı ve kız kardeşine ait kimlik belgelerini kullandığı belirlendi. Bu sayede kimliğini gizlemeyi başaran şüpheli, polisin radarına uzun süre girmedi. Bulgular üzerine ekipler, Başar'ı gizlice takibe aldı.