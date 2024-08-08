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Yatakta Hangi Dizi Karakteri Ruh Eşin?

etiket Yatakta Hangi Dizi Karakteri Ruh Eşin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 23:46

Çoğu zaman izlediğimiz dizilerdeki karakterleri kendimize benzetiriz. Peki ya sen yatakta hangi dizi karakterine benziyorsun? Testimizi çöz, yatakta hangi dizi karakteri ruh eşin söyleyelim!

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Bu dudaklardan hangisi gördüğün anda seni tahrik eder?

3. Peki üstte mi yoksa altta mı olmayı tercih edersin?

4. Bu yatak odalarından hangisinde sevişmek istersin?

5. Yatakta partnerinden ne bekliyorsun?

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6. Bu pozisyonlardan favorin hangisi olur?

7. Peki sen yeniliğe, yatakta değişik maceralara açık biri misin?

8. Sence cinsel birlikteliği bunlardan hangisi daha keyifli hale getirir?

8. Sence cinsel birlikteliği bunlardan hangisi daha keyifli hale getirir?

Senin yatakta ruh eşin Lucifer Morningstar!

Yatakta adeta bir süper kahraman gibisin! Dur durağın yok desek yeri. Her türlü farklı şeyi denemekte isteklisin. Partnerin ve senin aldığın zevk için neler yapmazsın ki? Asla tahmin edilebilir olmadığını söyleyebiliriz. Lucifer gibi başka bir boyuttan geliyorsun sanki.

Senin yatakta ruh eşin Rachel Green!

Senin yatakta ruh eşin Rachel Green!

Sen yatakta canın nasıl isterse öyle olabiliyorsun. Bazen iflah olmaz bir romantik bazen de vahşi bir leopar. Tıpkı Rachel gibi. Yeter ki partnerin seni kendine çeksin ve iste... Geri kalanında muhteşem bir şeye dönüşebilirsin. Bazı kırmızı çizgilerin var ama yine de yeniliklere çok açıksın.

Senin yatakta ruh eşin Jesse Pinkman!

Sen düşünceli, romantik biraz da düzsün diyebiliriz. Seksi seviyorsun ama çok duygulu halini. Bu yüzden de Jesse gibi aşık aşık bakıyorsun partnerine. Kendini partnerine adamayı çok seviyorsun ve temas bağımlısısın!

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