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Yatak Odasında Hangi Fetişten Hoşlandığını Söylüyoruz!

etiket Yatak Odasında Hangi Fetişten Hoşlandığını Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 23:46

Tamam tamam, bu testi bir arkadaşın merak ettiği için çözüyorsun. Tamam ya, bir arkadaşın merak ediyormuş onun için buradasın. Merak etme, her şey aramızda kalacak!

Hangi fetişten hoşlandığını öğrenmek için seni şuraya alalım. 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Söyle bakalım, cinsel hayatın ne durumda?

3. Senin sevgi dilin bunlardan hangisi?

4. Sence ön sevişme ne kadar sürmeli? Unutma, her şey aramızda kalacak!

5. Ön sevişmeden bahsettik ama yatak odasında kaç saat kalınmalı sence?

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6. Pekala! Cinsel birliktelik esnasında hanginiz daha baskın genelde?

7. Yatak odası dışında libidonun yükseldiği en ilginç yer bunlardan hangisi oldu?

8. Son sorudayız! Sana 100 bin TL verecekler ama partnerinin ayaklarını saatlerce yalamak zorunda kalacaksın. Kabul eder miydin?

Senin el fetişin var!

Senin el fetişin var!

Temas bağımlısı birini göstermeni istediğimizde sadece kendini göstereceğinden eminiz, çünkü sen baştan aşağı temas bağımlılığından oluşuyorsun! Senin için dokunmak ve her koşulda temas etmek en önemli şeylerden biri. Başka bir ayrıntı ise karşındaki kişinin ilk olarak ellerine bakıyorsun çünkü eller senin için büyük önem arz ediyor. Eğer elleri güzelse, hemen yapışmıyorsun ama ondan çok etkileniyorsun diyebiliriz. Kendine itiraf edemesen de senin el fetişin var!

Senin boyun fetişin var!

Karşındaki kişinin en çok boyun bölgesine dikkat ediyorsun ve ondan etkilenmen için boynunun sana çekici gelmesi gerekiyor. Bazen karşındaki kişinin boynuna öyle bir dalıyorsun ki, seni derin sularda yüzerken görüyoruz çünkü kafanda pek çok fanteziyi kuruyorsun o esnada!

Senin orgazm sesine fetişin var!

Evet, bunu kendinden daha fazla gizlememeli ve itiraf etmelisin. Senin orgazm olurken çıkarılan ses fetişin var! İster kendin ister partnerin olsun, fark etmez. Orgazm olurken çıkarılan inleme sesi, seni olabildiğince tahrik ediyor. Yatak odasında olmasan bile bu sesi duyduğunda hemen uyarılıyorsun ve çoğu zaman hazırlıksız yakalandığın bile oluyor.

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