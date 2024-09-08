Yatak Odasında Hangi Fetişten Hoşlandığını Söylüyoruz!
Yatak Odasında Hangi Fetişten Hoşlandığını Söylüyoruz!
Tamam tamam, bu testi bir arkadaşın merak ettiği için çözüyorsun. Tamam ya, bir arkadaşın merak ediyormuş onun için buradasın. Merak etme, her şey aramızda kalacak!
Hangi fetişten hoşlandığını öğrenmek için seni şuraya alalım. 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Söyle bakalım, cinsel hayatın ne durumda?
3. Senin sevgi dilin bunlardan hangisi?
4. Sence ön sevişme ne kadar sürmeli? Unutma, her şey aramızda kalacak!
5. Ön sevişmeden bahsettik ama yatak odasında kaç saat kalınmalı sence?
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