Yatak Odasında Hangi Fetişten Hoşlandığını Söylüyoruz!

Temas bağımlısı birini göstermeni istediğimizde sadece kendini göstereceğinden eminiz, çünkü sen baştan aşağı temas bağımlılığından oluşuyorsun! Senin için dokunmak ve her koşulda temas etmek en önemli şeylerden biri. Başka bir ayrıntı ise karşındaki kişinin ilk olarak ellerine bakıyorsun çünkü eller senin için büyük önem arz ediyor. Eğer elleri güzelse, hemen yapışmıyorsun ama ondan çok etkileniyorsun diyebiliriz. Kendine itiraf edemesen de senin el fetişin var!