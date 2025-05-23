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Yaşlandıkça Anlamlanıyor: Ders Niteliği Taşıyan Şarkılar

etiket Yaşlandıkça Anlamlanıyor: Ders Niteliği Taşıyan Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 23:45

Bu şarkılar ders olarak okutulmalı! Yaş aldıkça hepimiz için daha anlamlı hale gelen bu şarkılardan bir liste hazırlamak istedik. Liste uzadıkça uzasa da her zaman olduğu gibi biz en iyileri sizler için seçtik listeye aldık, işte o şarkılar!

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1. Sezen Aksu - Firuze

2. Yıldız Tilbe - Ummadığım Anda

3. Levent Yüksel - Zalim

4. Nilüfer - Kavak Yelleri

5. Hande Yener - Kim Bilebilir Aşkı

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6. Kenan Doğulu - Aklım Karıştı

7. Şebnem Ferah - Bu Aşk Fazla Sana

8. Tarkan - Kış Güneşi

9. Nazan Öncel - Beni Hatırla

10. Melih Görgün - 14 Bahar

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11. Teoman - Kupa Kızı ve Sinek Valesi

12. Kibariye & Tarkan - Gülümse Kaderine

13. Ümit Sayın - Gül Beyaz Gül

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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