Yaşayan Efsane Sting'in Gönlümüze Taht Kurmuş 15 Harika Şarkısı
Yaşayan Efsane Sting'in Gönlümüze Taht Kurmuş 15 Harika Şarkısı
İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen olarak bilinen Gordon Sumner sanat dünyasına benzersiz katkıda bulunan bir figürdür. Kendisine has sanatsal bakış açısı ve derin sözleriyle, müziğin sınırlarını zorlamış ve kültürel izler bırakmıştır. İşte, Sting'in öne çıkan ve gönlümüze taht kuran 15 harika şarkısını sizin için bir araya getirdik. Umarım bu müzik yolculuğu, sizlere keyifli anlar yaşatır!
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1. Sting - Englishman In New York
2. Sting - Shape of My Heart
3. Sting - Desert Rose
4. Sting - Fields Of Gold
5. Sting - Fragile
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6. Sting - Be Still My Beating Heart
7. Sting - Mad About You
8. Sting - Brand New Day
9. Sting - Rushing Water
10. Sting - It's Probably Me
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11. Moon Over Bourbon Street
12. Sting - Seven Days
13. Sting - When We Dance
14. Sting - If I Ever Lose My Faith In You
15. Sting - Why Should I Cry For You?
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Sting'in New York'taki bu canlı "Englishman In New York" performansı kesinlikle bizim favorimiz🤩
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