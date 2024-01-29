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Yaşayan Efsane Sting'in Gönlümüze Taht Kurmuş 15 Harika Şarkısı

etiket Yaşayan Efsane Sting'in Gönlümüze Taht Kurmuş 15 Harika Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 01:42

İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen olarak bilinen Gordon Sumner sanat dünyasına benzersiz katkıda bulunan bir figürdür. Kendisine has sanatsal bakış açısı ve derin sözleriyle, müziğin sınırlarını zorlamış ve kültürel izler bırakmıştır. İşte, Sting'in öne çıkan ve gönlümüze taht kuran 15 harika şarkısını sizin için bir araya getirdik. Umarım bu müzik yolculuğu, sizlere keyifli anlar yaşatır!

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1. Sting - Englishman In New York

2. Sting - Shape of My Heart

3. Sting - Desert Rose

4. Sting - Fields Of Gold

5. Sting - Fragile

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6. Sting - Be Still My Beating Heart

7. Sting - Mad About You

8. Sting - Brand New Day

9. Sting - Rushing Water

10. Sting - It's Probably Me

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11. Moon Over Bourbon Street

12. Sting - Seven Days

13. Sting - When We Dance

14. Sting - If I Ever Lose My Faith In You

15. Sting - Why Should I Cry For You?

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Sting'in New York'taki bu canlı "Englishman In New York" performansı kesinlikle bizim favorimiz🤩

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