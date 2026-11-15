Uzun Yolculuklarda Arabanın Camından Dışarıyı İzlerken Sana Eşlik Edecek Indie Parçalar
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Yolculuk başladı, cam kenarı kapıldı! Kafanı cama yaslayıp akıp giden manzarayı izlerken kendi bağımsız filminin başrolü gibi hissetmen için sıradan şarkılar yetmez. Rüzgara, batan güneşe ve yollara en çok yakışan, uzun yolun hakkını sonuna kadar verecek o muazzam indie parçalarını derledik. Kulaklıklarını tak ve kendi hayatının klibini çekmeye hazırlan! 👇
1. Lord Huron - The Night We Met
2. Son Feci Bisiklet - Bikinisinde Astronomi
3. The Paper Kites - Bloom
4. Cigarettes After Sex - Apocalypse
5. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi'
6. Mac DeMarco - Chamber of Reflection
7. Sufjan Stevens - Mystery of Love
8. The Walters - I Love You So
9. Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya
10. Bon Iver - Holocene
11. Florence + The Machine - Dog Days Are Over
12. Arctic Monkeys - 505
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