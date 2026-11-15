Uzun Yolculuklarda Arabanın Camından Dışarıyı İzlerken Sana Eşlik Edecek Indie Parçalar

Yolculuk başladı, cam kenarı kapıldı! Kafanı cama yaslayıp akıp giden manzarayı izlerken kendi bağımsız filminin başrolü gibi hissetmen için sıradan şarkılar yetmez. Rüzgara, batan güneşe ve yollara en çok yakışan, uzun yolun hakkını sonuna kadar verecek o muazzam indie parçalarını derledik. Kulaklıklarını tak ve kendi hayatının klibini çekmeye hazırlan! 👇