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Yaşasın Yoksulların Futbolu

etiket Yaşasın Yoksulların Futbolu

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
07.07.2026 - 01:55
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Birkaç gün önce, Yeşil Burun Adaları milli takımının teknik direktörü Bubista güçlü bir açıklama yaptı. “Futbol sadece zengin ülkelere, gençlik akademilerine, amatör sporlara, doğal çim sahalara, sıcak duşlara, internete ve geniş antrenör kadrolarına yatırım yapabilenlere ait değildir.” Sokakların ve meydanların sporu olan futbol herkese aittir. Ve 3 Temmuz Cumartesi sabahının erken saatlerinde, Leo Messi'nin Amerikalıları büyülediği Miami'de, 'Yaşasın yoksulların futbolu!' diye sabahladık.

Ben sabahlayanlardandım. Önce meditasyon niyetine maçı dinleyip uyumaya çalışıyordum. Uzatmalarda 2-2 olunca kalkıp maçı tam olarak izleyerek tamamlamak istedim.

Vozinha’nın liderlik bilincinden ben de çok etkilendim hatta yaşına rağmen bu sene bir transfer sözleşmesi imzalayacak mı, diye düşündüm.‌

Yoksulların futbolunun tekinsizliği, sabah kahvemi içerken maç özetini izlerim yeter, düşüncesini sildi, attı.

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Büyük olmak için büyük bir ülke olmak gerekmiyor.

Büyük olmak için büyük bir ülke olmak gerekmiyor.

Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'ndaki büyük başarılarına nasıl ulaştılar?

Oyuncularının büyük çoğunluğu ada dışında doğmuş olan Afrika takımı, son 32 turuna tarihi bir başarıyla yükselmesini kutladı. Gönüllerde büyük yer kazandı, Arjantin’in yendiğine sevindiği bir takım oldular.

Yeşil Burun Adaları'nın teknik direktörü Bubista'nın maç sonunda söylediği bir cümle günlerdir aklımdan çıkmıyor: 'Küçük ülkeler, azim, odaklanma, irade ve dirençle hiçbir şeyin imkânsız olmadığını kanıtlıyor.'

Yaklaşık 550 bin nüfuslu, Atlas Okyanusu'nda birbirine tutunmuş on adadan oluşan bir ülke... Dünya Kupası'nda son 32 takım arasına kalıyor. Futboldan çok daha büyük bir mesaj bu.

Bu başarının arkasında sadece iyi futbol yok. Dünyanın dört bir yanına göç etmiş Yeşil Burun Adalı ailelerin çocuklarını tek tek bulmuşlar. Portekiz'de, Hollanda'da, İrlanda'da, nerede bir aidiyet hikâyesi varsa ona ulaşmışlar. Kimi LinkedIn'den gelen bir mesajla milli takıma katılmış, kimi yıllar sonra ilk kez ailesinin ülkesinin formasını giymiş.

En çok da şu düşünce etkiledi beni: Bazen bir ülkeyi büyüten şey nüfusu olmuyor, insanlarını bulma biçimi oluyor.

Hayat da biraz böyle değil mi? Hepimiz potansiyelimizi sadece bulunduğumuz yerde arıyoruz. Oysa bazen eksik kalan parçalarımız, yıllardır hiç bakmadığımız bir şehirde, bir insanda ya da cesaret edemediğimiz bir adımda bizi bekliyor olabilir.

Elbette Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'ndaki en büyük başarısı tur atlamak değil. Dünyaya, 'Küçük görünmek başka, küçük düşünmek başka,' diyebilmiş olması.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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