Yaşasın Yoksulların Futbolu
Birkaç gün önce, Yeşil Burun Adaları milli takımının teknik direktörü Bubista güçlü bir açıklama yaptı. “Futbol sadece zengin ülkelere, gençlik akademilerine, amatör sporlara, doğal çim sahalara, sıcak duşlara, internete ve geniş antrenör kadrolarına yatırım yapabilenlere ait değildir.” Sokakların ve meydanların sporu olan futbol herkese aittir. Ve 3 Temmuz Cumartesi sabahının erken saatlerinde, Leo Messi'nin Amerikalıları büyülediği Miami'de, 'Yaşasın yoksulların futbolu!' diye sabahladık.
Ben sabahlayanlardandım. Önce meditasyon niyetine maçı dinleyip uyumaya çalışıyordum. Uzatmalarda 2-2 olunca kalkıp maçı tam olarak izleyerek tamamlamak istedim.
Vozinha’nın liderlik bilincinden ben de çok etkilendim hatta yaşına rağmen bu sene bir transfer sözleşmesi imzalayacak mı, diye düşündüm.
Yoksulların futbolunun tekinsizliği, sabah kahvemi içerken maç özetini izlerim yeter, düşüncesini sildi, attı.
Büyük olmak için büyük bir ülke olmak gerekmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!