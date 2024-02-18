Yaşadıkları Tüyler Ürpertici Olayları Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 23 Kişi
Yaşadıkları Tüyler Ürpertici Olayları Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 23 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/angelicaamar...
Hayat genellikle tek düze ilerler ve ilginç olaylar insanların başına çok az gelir. Bazen kimseye anlatamadığımız mantıksız şeyler yaşarız. Bu tarz olaylar yaşayan kişilerin hikayelerini sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Çocuğumla birlikte arabayla eve doğru gidiyorduk. Bana yeşil ışık yanmıştı. Bir erkek sesi çok yüksek bir şekilde 'dur!' diye bağırdı. Ben de durdum ve başka bir araç kırmızı ışıkta geçti. Etrafa baktığımda kimse yoktu. Kızımın da 'dur!' diye bağıran adamı duyduğunu öğrenmek beni daha da şaşırttı."
2. "Ben hemşireyim. Bir gün meslektaşımla sabah nöbetine gidiyorduk. Araba kazası olduğunu görünce durdum. Arabanın içindeki adamı kurtarmaya çalıştık ancak kapı açılmadı. Birdenbire bir adam belirdi ve 'yardımcı olabilirim' dedi. Araba kapısını az bir çaba ile açtı. Ardından adamı çıkardık. Ona teşekkür etmek için döndüğümde yoktu. Hatta bizden başka kimse onu görmemişti."
3. "Çocukken travma sonrası stres bozukluğu yaşıyordum ve davranış bozukluğu geliştirdim. İlkokul eğitimimin büyük bir kısmını uzaklaştırma cezası alarak geçirmeme neden oldu. Ceza aldığımda bir çocukla aynı odada kalıyorduk, onunla arkadaş oldum."
4. "14 yaşındaydım, geç saatlere kadar okuyordum ve evde uyanık tek kişi bendim. Sabah saatlerine yaklaşırken birdenbire kulağıma adımı fısıldayan birini duydum. Korktum ve yataktan fırladım ama ayaklarım su birikintisine battı. Yatak odalarının olduğu katı su basmıştı. Ailemi uyandırdım ve neyse ki sorunu çözdük. Su bir santim daha yükselmiş olsaydı, prizlere ulaşırdı ve bizi elektrik çarpabilirdi."
5. "Kızımla boyama yaptık. Ardından onu uyuttum ve ben de koltukta sızdım. Aniden bir ses duydum yukarıyı kontrol etmemi söylüyordu. Bebek telsizine baktığımda bir sorun görmedim. Tekrar yattım. Sesi yine duydum. Yukarı çıkıp baktığımda kedimiz kafasını su şişesine sıkıştırmıştı ve nefes alamıyordu. Onu son anda kurtardım."
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6. "Tır şoförüyüm, bir gün yolda giderken telsizden 'hızını azaltsan iyi olur yolda birkaç geyik var' diye bir ses duyuldu. Yokuşa vardığımda geyikleri gördüm."
7. "12 yaşlarımdayken, okuldan sonra anneannemin havuzunda yüzerdim. Bir gün, hızlı bir şekilde sırtüstü yüzüyordum ve hayal kuruyordum, genç bir kızın bana seslendiğini duydum. Hemen kafamı kaldırdım, etrafıma baktım ama havuzun dışında veya çevresinde kimseyi göremedim. Kafam havuzun kenarına birkaç santimetre uzaklıktaydı. Sesi duymamış olsaydım kafamı çarpacaktım."
8. "Gençken, annemin en sevdiği şarkı 'His Eyes On the Sparrow'du. Aniden öldü ve cenazesinde, bir kadın kız kardeşime ve bana bir şarkı söylemek istediğini söyledi. Kabul ettik ve 'His Eyes On the Sparrow' şarkısını söyledi. Nasıl olur da annemin en sevdiği şarkıyı bilebilirdi? Cenaze sonrasında, şarkının önemini anlatmak için kadını bulmaya çalıştım. Kim olduğunu bilen yoktu. Ortadan kaybolmuştu."
9. "Bir arkadaşımın evine giderken buzla kaplı bir yerden geçiyordum. Birden buz çatladı ve içine düşmeye başladım. Arkamdan iki elin beni çektiğini hissettim ve çıktım. Arkadaşımın evine ıslak bir şekilde ulaştım, üşümüş ve titriyordum. Ona hikayeyi anlattım. Arkadaşım bembeyaz oldu. Banyoya gitmemi ve aynaya bakmamı söyledi. Sırtımda iki el şeklinde morluklar vardı. 40 yıl sonra bile ürperiyorum."
10. "Altı yaşımdayken evimin arkasındaki mezarlıkta yürüyordum. Birden bir erkek sesi duydum. 'Dur' diye bağırdı. Şaşkına döndüm ve durdum. Durmasaydım önümdeki yeni kazanılmış mezara düşecektim."
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11. "On bir yaşındayken, bütün kasabanın katıldığı bir karnavaldan evime tek başıma yürüyordum. Otuzlarında bir adam beni takip ediyordu. Ne kadar hızlı yürürsem yürüyeyim, o daha da yaklaşıyordu. Birden, yakındaki büyük bir evin bahçesinde bir direğe bağlı köpek gördüm. Yanına doğru yürüdüm. Sonra evin ön kapısına gittim ve mucizevi bir şekilde kapı açıktı! Hiç kimse kasabamızda evini kilitlemeden çıkmazdı. Kapıyı kilitledim ve tacizci adam gidene kadar bekledim. Yıllar sonra o evin sahibiyle tanıştığımda, hiçbir zaman köpekleri olmadığını çünkü oğullarının alerjik olduğunu söyledi."
12. "Çocukken, genetik bir bozukluktan dolayı sürekli ameliyat olurdum. 10 yaşımdayken, gece vardiyasında çalışan ve ebeveynlerim orada olamadığında yanımda oturan bir hemşire vardı. Çok genç görünüyordu ve gece vardiyasında çalışmasına rağmen çok enerjikti. Beyaz elbiseler giyerdi ve uyuyamadığımda saçımı örerdi. Başka bir yere gitmeden önce saatlerce yanımda otururdu."
13. "1990 yılıydı, 23 yaşındaydım. Korkunç bir kaza geçirdim. Yağmurda arabam üç kez takla attı ve büyük bir uçuruma düştü. Yalnızdım... Camımda bir tıklama duydum ve bir kadın arabadan yavaşça çıkmamı istedi. Araba bir tepe kenarında sallanıyordu ve devrilecekti. Yavaşça dışarı çıktım ve yerde uzandım. Kadın bana bir battaniye getirdi ve benimle oturdu, ellerimi tutarak, yardımın yakında geleceğini söyledi. Sirenleri duydum. Bana iyi olacağımı söyledi. Onu sağlık görevlilerine anlattım ama geldiğimizde kimse yoktu dediler. Ben battaniyeyi, kanıt olarak gösterdim. Orada olduğu için minnettarım."
14. "Bir gün işe gitmek için kapıdan çıkmak üzereydim. Sandaletlerimi giymiştim. Evde yalnızdım ama botlarımı giymem gerektiğini söyleyen bir ses duydum. Hemen dönüp giydim. İşe giderken, trafik durdu ve arkamda olan kamyon, yavaşlamadı. Benim arabama çarptı ve arabamı önümdeki minibüse doğru itti. Arabamın ön kısmı ezilmişti, tüm hava yastıkları açıldı ve gösterge paneli ayağıma doğru düştü, botumun üstü kesildi. O gün ayakkabılarımı değiştirmeseydim, ayağımın üzerinde derin bir yara olacaktı. Araba pert oldu ama neyse ki ben iyiydim."
15. "Baleyi çok severdim. Eşim 35. yaş günüm için bale gösterisine bilet aldı. Tam yerimize oturduğumuzda tuvalete gitmem gerektiğini anladım. Merdivenlerden inerken ayağım kaydı tam düşecekken birinin beni tuttuğunu hissettim. O kişi 'iyisin' dedi. Arkamı döndüğümde kimse yoktu. Herkese sordum ama kimse onu görmemişti. Şok olmuştum."
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16. "80'lerin başında 20 yaşımdayken annemle birlikte anneanneme gidiyorduk. Arabayı kullanırken bir ses duydum. Bana arabayı sağa çekip inmemi söyledi. Dediğini yaptım, annemi de indirdim. Arabadan uzaklaştığımızda arabanın kaportasında bir patlama oldu. Şans eseri kurtulduk."
17. "5 yaşımdayken tek başıma havuzda yüzüyordum. Derine gittim ve suya daldım. Daha sonra çıkmaya çalıştığımda başaramadım. Su çok ağır geliyordu. Bir an omzumda bir el hissettim. Beni sudan tamamen çıkana kadar yukarı çekti. Havuzun kenarına tutunup, derin bir nefes aldım. Beni kimin kurtardığını görmek için etrafıma baktım ama kimse yoktu."
18. "16 yaşımdayken bir araba kazası geçirdim. Arabadan çıkamıyordum. Çaptığım kamyonda yaşlı adamın yanında oturan genç çocuk bana yardım etti. Beni çıkardı ve gözlüklerimi buldu. Daha sonra bunu hemşirelere anlattığımda 'kamyonda şoför dışında kimse yoktu' dediler."
19. "19 yaşımdayken arkadaşımın motosikletini ödünç aldım. Sarhoştum ve hız yapmaya karar verdim. Virajı dönmeye çalışırken çok hızlı olduğumu anladım. O an bayıldım. Çiftçinin tarlasına uçmuştum. Sanki biri beni alıp, güvenli yere bırakmıştı. Motosiklet kullanılmaz durumdaydı ancak benim bacağımda ufak bir çizik vardı."
20. "Kardeşimle balkonda oynarken bir ses duydum. Bana arkamı dönüp, kardeşimi tutmam gerektiğini söyledi. Dediğini sakince yaptım. Sonra annem ağlayarak yanımıza geldi. Kardeşimin düşmek üzere olduğunu onu benim kurtardığımı söyledi. Ama ben hiçbir şeyin farkında değildim sadece söyleneni yaptım."
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21. "İlkokuldayken babamın ailesini ziyarete gitmiştik. Dönerken araba arıza yaptı ancak tamirciler açık değildi. Babam da ne olduğunu anlamıyordu. Sonra uzaktan motosikletli biri geldi ve ne olduğunu sordu. Babama bujileri kontrol etmesi gerektiğini söyledi ve birden gitti. Motosikletin sesini bile duymamıştık."
22. "Kız kardeşimle alışveriş yaparak geçirdiğimiz bir günün ardından eve dönüyorduk. Beklenmedik bir şekilde şiddetli bir kar fırtınası patlak verdi. Önümüzde bulunan arabalar frene basmaya ve kaymaya başladı. Bir itfaiyeci arabamıza gelip, arka koltuğa oturdu. 'Isınabilir miyim?' diye sordu. O, şimdiye kadar gördüğümüz en yakışıklı itfaiyeciydi. Yaklaşık 15 dakika kaldı, bizi sakinleştirdi ve arabayı döndürmemiz için rehberlik etti. Arabadan indi ve ben onu izlemek için arkamı döndüm. Kimse yoktu. O kadar çabuk uzaklaşması imkansızdı."
23. "Arkadaşlarımla ben iyi yüzücüler olduğumuz için hiçbir önlem almadan nehire atladık. Ancak girdap beni aşağıya çekmeye başladı. Ne kadar çabalasam da çıkamıyordum. Sonra gözümün önüne cenazem geldi. Ailem ağlıyordu. O an 'devam et, pes edemezsin' diyen bir ses duydum ve aynı anda beni yüzeye doğru itti."
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