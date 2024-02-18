Yaşadıkları Tüyler Ürpertici Olayları Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 23 Kişi

'Bir gece, ebeveynlerim orada olamadığında, benimle kaldı. Yan tarafımda bir ağrı hissettim ve ona söyledim. O zamana kadar hayatımda hissettiğim en yoğun ağrıydı. Yardım çağrı düğmem çalışmıyordu ve yardım etmek için başka kimse yoktu. Bana yardım almak için gideceğini söyledi. Yaklaşık bir dakika sonra, bir grup doktor ve hemşire odama daldı. Cerrahi müdahaleye bağlı komplikasyonlar ve iç kanama geçiriyordum ve kalıcı hasara veya ölüme yol açabilecek durumdaydım. Daha sonra, hemşireye ne olduğunu sorduğumda, hepsi şaşkınlık içindeydi. Tarif ettiğim kişinin orada çalışmadığını söylediler.'