Yaş Farkı Eleştirilmişti: Yüsra Geyik, Kendisinden 13 Yaş Büyük Kaan Çakır'la Aşk İddiasına Yanıt Verdi!
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Altı Üstü İstanbul'un iki oyuncusu magazin gündeminin tam ortasına düştü. Dizide Nihal'e hayat veren Yüsra Geyik ile Galip Sultan'ı canlandıran Kaan Çakır'ın partner olacağı konuşulmaya başlanınca, aralarındaki yaş farkı eleştirilerin hedefi oldu. Tartışma daha soğumadan bu kez ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Muhabirlerin karşısına çıkan Yüsra Geyik ise sessiz kalmadı.
Kaynak: 2. Sayfa
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Yüsra Geyik, Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak tanındı ve şimdi Altı Üstü İstanbul'da Nihal'i oynuyor.
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Kaan Çakır ile Yüsra Geyik'in partner olacağı konuşulunca aradaki 13 yaş fark eleştirildi.
Yüsra Geyik, Kaan Çakır'la aşk iddiasını "Öyle bir şey yok ki" diyerek yalanladı.
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