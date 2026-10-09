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Yaş Farkı Eleştirilmişti: Yüsra Geyik, Kendisinden 13 Yaş Büyük Kaan Çakır'la Aşk İddiasına Yanıt Verdi!

Yaş Farkı Eleştirilmişti: Yüsra Geyik, Kendisinden 13 Yaş Büyük Kaan Çakır'la Aşk İddiasına Yanıt Verdi!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
09.10.2026 - 14:48
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Altı Üstü İstanbul'un iki oyuncusu magazin gündeminin tam ortasına düştü. Dizide Nihal'e hayat veren Yüsra Geyik ile Galip Sultan'ı canlandıran Kaan Çakır'ın partner olacağı konuşulmaya başlanınca, aralarındaki yaş farkı eleştirilerin hedefi oldu. Tartışma daha soğumadan bu kez ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Muhabirlerin karşısına çıkan Yüsra Geyik ise sessiz kalmadı.

Kaynak: 2. Sayfa

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Yüsra Geyik, Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak tanındı ve şimdi Altı Üstü İstanbul'da Nihal'i oynuyor.

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak tanındı ve şimdi Altı Üstü İstanbul'da Nihal'i oynuyor.

Yüsra Geyik'i çoğu izleyici hâlâ Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak hatırlıyor. Hüsnü Çoban'ın kızı rolüyle çocuk yaşta adım attığı ekranda yıllarca aynı karakterle büyüdü. Diziden ayrıldıktan sonra Camdaki Kız, Bozkır, Aile ve Sahipsizler'de rol alan 36 yaşındaki oyuncu, şimdi ATV'nin reytinglerde zirveyi gören dizisi Altı Üstü İstanbul'da Nihal karakteriyle izleyici karşısında.

Yaz sezonunda başlayan dizi, milli maçlar yüzünden yayın akışına ara verse de gündemden hiç düşmedi; son olarak başrol ikilisinin Cannes'a gideceği haberi konuşuldu. Şimdi ise gündemde dizinin iki oyuncusu hakkında çıkan aşk dedikodusu var.

Kaan Çakır ile Yüsra Geyik'in partner olacağı konuşulunca aradaki 13 yaş fark eleştirildi.

Kaan Çakır ile Yüsra Geyik'in partner olacağı konuşulunca aradaki 13 yaş fark eleştirildi.

Dizinin Galip Sultan'ı Kaan Çakır ise 1977 doğumlu, yani 49 yaşında. Kardeşlerim ve Güller ve Günahlar gibi dizilerden tanıdığımız oyuncunun Yüsra Geyik'le ekranda partner olacağı söylentisi yayılınca ilk dikkat çeken, ikili arasındaki 13 yaş fark oldu.

Yaş farkı kısa sürede eleştirilerin hedefine oturdu. Sektörde yıllardır süren tartışma da yeniden alevlendi: 40'ını geçen erkek oyunculara genç partnerler yazılırken aynı yaşlardaki kadın oyunculara anne rolleri düşüyor eleştirisi bir kez daha gündeme geldi. Peki iş burada bitti mi? Bitmedi. Bu kez Kaan Çakır ile Yüsra Geyik'in kamera arkasında aşk yaşadığı öne sürüldü.

Yüsra Geyik, Kaan Çakır'la aşk iddiasını "Öyle bir şey yok ki" diyerek yalanladı.

Yüsra Geyik, Kaan Çakır'la aşk iddiasını "Öyle bir şey yok ki" diyerek yalanladı.

Soruyu duyunca önce ne demek istendiğini anlamayan Yüsra Geyik, iddiayı kendisinin de gördüğünü söyledi: 'Ama yani nereden çıktı, nasıl çıktı onu da anlamadım. Öyle bir şey yok ki.'

Partnerlik konusuna da açıklık getiren oyuncuya göre yapımcılar arasında böyle bir fikir konuşulmuştu ama ortada ne kesinleşmiş ne de kesinleşecek bir durum var. Geyik, 'Biz de beraber böyle çok karşılıklı oynayan iki insan da değiliz' diyerek dizide Kaan Çakır'la pek karşı karşıya gelmediklerini hatırlattı. Dedikodunun kaynağını hâlâ çözemediğini söyleyen oyuncu, sözlerini 'Kim nereden nasıl çıkardı bu haberi? Sağlık olsun' diyerek bağladı.

Yüsra Geyik'in muhabirlerle yaptığı o kısa sohbet, 2. Sayfa'nın paylaştığı videoyla sosyal medyada hızla yayıldı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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