Yaş Farkı Eleştirilmişti: Yüsra Geyik, Kendisinden 13 Yaş Büyük Kaan Çakır'la Aşk İddiasına Yanıt Verdi!

Dizinin Galip Sultan'ı Kaan Çakır ise 1977 doğumlu, yani 49 yaşında. Kardeşlerim ve Güller ve Günahlar gibi dizilerden tanıdığımız oyuncunun Yüsra Geyik'le ekranda partner olacağı söylentisi yayılınca ilk dikkat çeken, ikili arasındaki 13 yaş fark oldu.

Yaş farkı kısa sürede eleştirilerin hedefine oturdu. Sektörde yıllardır süren tartışma da yeniden alevlendi: 40'ını geçen erkek oyunculara genç partnerler yazılırken aynı yaşlardaki kadın oyunculara anne rolleri düşüyor eleştirisi bir kez daha gündeme geldi. Peki iş burada bitti mi? Bitmedi. Bu kez Kaan Çakır ile Yüsra Geyik'in kamera arkasında aşk yaşadığı öne sürüldü.