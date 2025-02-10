Yarın Okullar Tatil mi? 11 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller
Yarın Okullar Tatil mi? 11 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller
Türkiye genelinde Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Birçok kentimizde kar yağışları etkisini sürdürüyor. Isınan havalar, yerini yine kar yağışlı havalara bıraktı. AKOM İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri kar yağışı görüleceğini açıkladı. Bazı şehirlerde, geçtiğimiz günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti. 11 Şubat salı kar tatili olan iller ise merak konusu oldu.
Peki yarın tatil mi, 11 şubat kar tatili olacak mı?
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Kar Yağışı Etkili Olan İller
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11 Şubat Okullar Tatil mi?
İstanbul'da Yarın Okul Var mı, Okullar Tatil mi?
Gaziantep'te Yarın Okullar Tatil mi?
11 Şubat Salı İstanbul Hava Durumu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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