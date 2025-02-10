Yarın Okullar Tatil mi? 11 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller

'Yarın okullar tatil mi?' sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 11 Şubat Salı günü Ordu'nun Akkuş ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği açıklandı.

Diğer illerin valiliklerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.