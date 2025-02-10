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Yarın Okullar Tatil mi? 11 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller

Yarın Okullar Tatil mi? 11 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 22:13

Türkiye genelinde Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Birçok kentimizde kar yağışları etkisini sürdürüyor. Isınan havalar, yerini yine kar yağışlı havalara bıraktı. AKOM İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri kar yağışı görüleceğini açıkladı. Bazı şehirlerde, geçtiğimiz günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti. 11 Şubat salı kar tatili olan iller ise merak konusu oldu. 

Peki yarın tatil mi, 11 şubat kar tatili olacak mı?

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Kar Yağışı Etkili Olan İller

Kar Yağışı Etkili Olan İller

11 Şubat Salı günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdumuzun pek çok kesiminde kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'da sis etkili olurken Batı kıyılarda parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İç Anadolu bölgesinde ise yer yer kar yağışı etkili olacak.

11 Şubat Okullar Tatil mi?

11 Şubat Okullar Tatil mi?

'Yarın okullar tatil mi?' sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 11 Şubat Salı günü Ordu'nun Akkuş ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği açıklandı.

Diğer illerin valiliklerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İstanbul'da Yarın Okul Var mı, Okullar Tatil mi?

İstanbul'da Yarın Okul Var mı, Okullar Tatil mi?

Yarın (11 Şubat Salı) günü İstanbul'da eğitim öğretim devam edecek. AKOM'un uyarılarına göre İstanbul'da yarın kar yağışı etkili olabilir. Ancak kar yağışı, eğitimin yapılmasına engel bir durum teşkil etmiyor.

Gaziantep'te Yarın Okullar Tatil mi?

Gaziantep'te Yarın Okullar Tatil mi?

Gaziantep'te 10 Şubat Pazartesi akşamı kar yağışı etkili oldu. Valilikten 'Gaziantep'te okullar tatil mi?' sorusuna bir cevap bekleniyor.

Gaziantep Valiliği henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Gaziantep'te okullar 11 Şubat Salı günü tatil değil.

11 Şubat Salı İstanbul Hava Durumu

11 Şubat Salı İstanbul Hava Durumu

İstanbul'da Salı günü hava sıcaklığı 4 ila 0 derece arasında seyredecek. Kentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olması bekleniyor. Saat 06.00 ila 09.00 arasında kar yağışı, 09.00 ila 12.00 arasında ise karla karışık yağmur etkili olabilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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