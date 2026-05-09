Yarasaların Kör Olduğuna İnananlar Bu Gerçeğe Şaşıracak

Yarasalar iki ana gruba ayrılır ve her grubun görme yetenekleri farklıdır. Büyük meyve yarasaları olarak bilinen Megachiroptera grubu, insanlardan bile daha iyi görme yetisine sahiptir. Bu yarasalar renkli görme yetisine sahip olup, çiçeklerin nektarını ve meyveleri bulmak için güçlü gözlerini kullanırlar.

Küçük böcek yiyen yarasalar olan Microchiroptera grubu ise hem görme hem de ekolokasyon sistemini birlikte kullanır. Bat Conservation International'ın araştırmalarına göre, bu küçük yarasalar da gece görüş yetenekleri oldukça gelişmiştir.