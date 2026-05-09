Yarasaların Kör Olduğuna İnananlar Bu Gerçeğe Şaşıracak

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 10:01

'Kör yarasa' deyimi yaygın olmasına rağmen, yarasalar aslında hiç de kör değiller. Aksine, bu harikulade memeliler hem mükemmel bir görme yetisine hem de eşsiz bir radar sistemine sahipler. Peki bu yanılgı nereden geliyor ve yarasalar gerçekte nasıl görüyor?

Yarasaların Görme Yetenekleri Tür Türe Değişiyor

Yarasalar iki ana gruba ayrılır ve her grubun görme yetenekleri farklıdır. Büyük meyve yarasaları olarak bilinen Megachiroptera grubu, insanlardan bile daha iyi görme yetisine sahiptir. Bu yarasalar renkli görme yetisine sahip olup, çiçeklerin nektarını ve meyveleri bulmak için güçlü gözlerini kullanırlar.

Küçük böcek yiyen yarasalar olan Microchiroptera grubu ise hem görme hem de ekolokasyon sistemini birlikte kullanır. Bat Conservation International'ın araştırmalarına göre, bu küçük yarasalar da gece görüş yetenekleri oldukça gelişmiştir.

Yarasaların ünlü ekolokasyon sistemi, görme yetilerinin yerine geçen bir yetenek değil, onu destekleyen ek bir araçtır.

Özellikle zifiri karanlıkta avlanırken, ses dalgalarıyla çevreyi tarayarak görmenin ulaşamadığı ayrıntılı bilgiler edinerler. Ekolokasyon sayesinde yarasalar, bir böceğin türünü, boyutunu, hızını ve yönünü saniyeler içinde tespit edebilirler. Bu sistem o kadar hassastır ki, insan saçı kalınlığındaki telleri bile algılayabilirler. Ancak bu mükemmel radar sistemi, görme yetilerinin olmadığı anlamına gelmez.

Bu yaygın yanılgının birkaç nedeni vardır. İlk olarak, yarasalar gece aktif oldukları için insanlar tarafından nadiren görülürler. İkinci olarak, ekolokasyon sistemleri o kadar etkilidir ki, bilim insanları uzun süre bu yeteneklerinin görme ile ilgisi olmadığını düşünmüştür.

Ayrıca yarasaların gözleri boyutlarına göre küçük olduğundan, görme yetilerinin zayıf olduğu varsayılmıştır.

Ancak modern araştırmalar, gözlerin boyutunun görme kalitesiyle doğrudan ilgili olmadığını göstermektedir.

Yarasalar, doğanın mükemmel mühendislik örneklerinden biri olarak hem görsel hem işitsel navigasyon sistemlerini kullanarak hayatta kalırlar. Bu çifte yetenek, onları gecenin en başarılı avcıları haline getirir. Artık 'kör yarasa' demeyelim, çünkü gerçekte bizden çok daha iyi görüyorlar.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
right-dark
