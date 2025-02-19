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Yaralı Kalbine İyi Gelecek 12 Arabesk Şarkı!

etiket Yaralı Kalbine İyi Gelecek 12 Arabesk Şarkı!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 23:27

Aşkın acısı, bazen kelimelerle anlatılamayacak kadar derindir ve bu duyguyu en iyi anlayan müzik türlerinden biri arabesktir. İçindeki hüzün ve duygu yoğunluğuyla, arabesk şarkılar yaralı kalpleri sarar, acıyı hafifletir ve kalbinizin derinliklerine dokunur. Eğer bir parça huzur ve teselli arıyorsanız, bu liste tam size göre. Her bir şarkı, hem ruhunuza hem de kalbinize şifa olacak. İşte, yaralı kalbinizi saracak 12 arabesk şarkı!

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1. Tüdanya-Senin Uğruna

2. Cengiz Kurtoğlu-Farketmez Artık

3. Bergen-Bana Neler Vadettin

4. Güllü - Oyuncak Gibi

5. İbrahim Tatlıses - Bir Kulunu Çok Sevdim

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6. Kamuran Akkor - Sev Yeter

7. Sinan Özen - Çaresizim

8. Atilla Kaya- Özledim Seni

9. Tuncay Tuncel - Kadınım

10. İbrahim Tatlıses-Yalnızım

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11. Selami Şahin-Tanımam Senden Başka

12. Neşe Karaböcek-Sildim Seni Kalbimden

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Ecivicivokke
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