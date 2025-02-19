Yaralı Kalbine İyi Gelecek 12 Arabesk Şarkı!

Aşkın acısı, bazen kelimelerle anlatılamayacak kadar derindir ve bu duyguyu en iyi anlayan müzik türlerinden biri arabesktir. İçindeki hüzün ve duygu yoğunluğuyla, arabesk şarkılar yaralı kalpleri sarar, acıyı hafifletir ve kalbinizin derinliklerine dokunur. Eğer bir parça huzur ve teselli arıyorsanız, bu liste tam size göre. Her bir şarkı, hem ruhunuza hem de kalbinize şifa olacak. İşte, yaralı kalbinizi saracak 12 arabesk şarkı!