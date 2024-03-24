Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Eşime çocuğumuzun doğum gününü fazla abarttığını söyledim."
2. "İki görümcemin de düğünde nedimem olmasını istemiyorum. Bunu söylemem suç mu?"
3. "Eşim işten ayrıldı. Sadece ben çalışıyorum. Geçen gün tiramisu istediğinde pahalı diye alamayacağımı söyledim."
4. "Üvey oğlumun ve hamile olan kız arkadaşının yanımıza taşınmasına izin vermedim."
5. "Oğluma internette bulduğu kız arkadaşına harcadığı parayı bana geri ödemesini söyledim."
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6. "Kardeşime karısını babamızın cenazesine getirmemesi gerektiğini söyledim."
7. "Kocama her sabah kahvaltı hazırlamayacağım. Bu durumu kabullenmeli."
8. "Düğünüme gelecek misafirlere kıyafet kuralı koydum."
9. "Ev arkadaşım rahatsız olmasına rağmen yemek yerken ses çıkarıyorum. Çünkü böyle yemeyi seviyorum."
10. "Kocama bana saat başı ücret öderse daha fazla ev işi yapacağımı söyledim."
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11. "Karıma otuzuncu yaş günüde en sevdiğim grubun konser biletini aldım."
12. "Herkes tarafından sevilen ailenin gözdesi kız kardeşime olan nefretim yüzünden aile yemeğini mahvettim."
13. "Kız kardeşime, oğlunun evimdeki kurallara uymadığı için gitmesi gerektiğini söyledim."
14. "Eski kocamın yanlışlıkla gönderdiği parayı iade etmedim."
15. "Arkadaşıma bana aldığı hediyeyi değiştireceğimi söyledim."
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