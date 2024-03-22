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Karaktere Benzerliğiyle Dikkat Çeken 270 Milyon Yıllık "Kurbağa Kermit" Fosili Bir Müze Koleksiyonunda Bulundu

Karaktere Benzerliğiyle Dikkat Çeken 270 Milyon Yıllık "Kurbağa Kermit" Fosili Bir Müze Koleksiyonunda Bulundu

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 16:19

Erken dönem bir amfibiye, yaşayan en büyük kurbağanın adı verildi: Kermit. Bilimsel adı Kermitops gratus olan tür, gerçek kurbağalardan önce yaşamıştır ve onu tanımlayan bilim insanları tarafından bu önemli hayvan takımının gelişimi için önemli bir proto-amfibi olarak kabul edilmektedir. Gelin bu isim verme macerasına yakından bakalım...

Kaynak: https://www.iflscience.com/270-millio...
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K. gratus, 1984'ten beri Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde tutulan bir kafatası fosilinden tanımlanmıştır. Kuzey-orta Teksas'taki 270 milyon yıllık kayalarda bulundu.

K. gratus, 1984'ten beri Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde tutulan bir kafatası fosilinden tanımlanmıştır. Kuzey-orta Teksas'taki 270 milyon yıllık kayalarda bulundu.

George Washington Üniversitesi Doktora Öğrencisi Calvin So, tanımın yazılmasına öncülük etti ve daha önce bilinmeyen bir tür olduğunu doğruladıktan sonra ismi verdi. Birçok kişi bilimsel akıl hocalarının isimlerini veya fosilin bulunduğu yerle ilgili isimleri seçerken, So ve ortak yazarlar daha geniş bir çekiciliği olan bir isim seçtiler.

Bilim insanlarının tıpkı ünlü Muppet'a benzeyen canlı bir kurbağa keşfetmelerinden ve buna açıklanamaz bir şekilde Hyalinobatrachium dianae adını vermelerinden dokuz yıl sonra So, işleri düzeltme şansını yakaladı.

Bilim insanlarının tıpkı ünlü Muppet'a benzeyen canlı bir kurbağa keşfetmelerinden ve buna açıklanamaz bir şekilde Hyalinobatrachium dianae adını vermelerinden dokuz yıl sonra So, işleri düzeltme şansını yakaladı.

Kermit daha önce Hensonbatrachus kermiti adında bir tür ismiyle onurlandırılmıştı, ancak bu onun ilk cins ismi.So yaptığı açıklamada, 'Kermit adını kullanmak, müzelerde paleontologlar tarafından yapılan bilimi halka nasıl aktarabileceğimiz konusunda önemli sonuçlar doğuruyor' dedi.

"Bu hayvan günümüz amfibilerinin uzak bir akrabası olduğundan ve Kermit de günümüz amfibi ikonlarından biri olduğundan, bu isim onun için mükemmeldi."

"Bu hayvan günümüz amfibilerinin uzak bir akrabası olduğundan ve Kermit de günümüz amfibi ikonlarından biri olduğundan, bu isim onun için mükemmeldi."

İsimdeki 'ops' Yunanca yüz anlamına geliyor, zira So'ya Kermit'i düşündüren kafatasının alışılmadık derecede geniş gözlü şekli oldu.

Dr. Arjan Mann'ın önerisi üzerine So tarafından kurtarılana kadar, atasal amfibi Kermit'in içine düştüğü, tanımlanmayı bekleyen muazzam bir fosil keşif birikimi vardır.

Dr. Arjan Mann'ın önerisi üzerine So tarafından kurtarılana kadar, atasal amfibi Kermit'in içine düştüğü, tanımlanmayı bekleyen muazzam bir fosil keşif birikimi vardır.

K. gratus'un özelliklerinin çoğu dönemin diğer amfibamiformlarıyla ortaktır, ancak birkaçı gerçekten benzersiz, özellikle de üst çenedeki belirgin bir bıngıldak.

Kafatasının şekline dayanarak, K. gratus'un kurtçuk benzeri böceklerle beslendiği düşünülmektedir, bu da Kermit'in belirtilen sinek diyetinin makul bir öncüsüdür.

Kafatasının şekline dayanarak, K. gratus'un kurtçuk benzeri böceklerle beslendiği düşünülmektedir, bu da Kermit'in belirtilen sinek diyetinin makul bir öncüsüdür.

Yazarlar bu türün kurbağadan çok modern semendere benzediğini, ancak her ikisinin de atası olabileceğini düşünüyor.

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Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, amfibiler daha katı kemiklere sahip türler kadar iyi fosilleşmezler, bu nedenle ataları hakkında çok az şey bilinmektedir, bu da Kermitops'u önemli bir gelişme haline getirmektedir.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, amfibiler daha katı kemiklere sahip türler kadar iyi fosilleşmezler, bu nedenle ataları hakkında çok az şey bilinmektedir, bu da Kermitops'u önemli bir gelişme haline getirmektedir.

'Paleontoloji her zaman dinozorlardan daha fazlasıdır ve hala cevaplanmayı bekleyen pek çok harika evrimsel hikaye ve gizem vardır. Sadece aramaya devam etmemiz gerekiyor,' diyor Mann.

Belki de bu şekilde onurlandırılmak Kermit'in yeşil olmanın biraz daha kolay olduğunu hissetmesini sağlayacaktır.

Belki de bu şekilde onurlandırılmak Kermit'in yeşil olmanın biraz daha kolay olduğunu hissetmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, biraz daha genç ve küçük bir tür bulunursa, ona Robin adının verilebileceği ihtimalini de açık bırakıyor. Keşke Jim Henson bunu görecek kadar yaşasaydı.

İsim de dahil olmak üzere bilimsel tanım Linnean Society Zoological Journal'da yayınlandı. İçeriğimiz bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin!👇

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