Karaktere Benzerliğiyle Dikkat Çeken 270 Milyon Yıllık "Kurbağa Kermit" Fosili Bir Müze Koleksiyonunda Bulundu
Karaktere Benzerliğiyle Dikkat Çeken 270 Milyon Yıllık "Kurbağa Kermit" Fosili Bir Müze Koleksiyonunda Bulundu
Kaynak: https://www.iflscience.com/270-millio...
Erken dönem bir amfibiye, yaşayan en büyük kurbağanın adı verildi: Kermit. Bilimsel adı Kermitops gratus olan tür, gerçek kurbağalardan önce yaşamıştır ve onu tanımlayan bilim insanları tarafından bu önemli hayvan takımının gelişimi için önemli bir proto-amfibi olarak kabul edilmektedir. Gelin bu isim verme macerasına yakından bakalım...
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K. gratus, 1984'ten beri Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde tutulan bir kafatası fosilinden tanımlanmıştır. Kuzey-orta Teksas'taki 270 milyon yıllık kayalarda bulundu.
Bilim insanlarının tıpkı ünlü Muppet'a benzeyen canlı bir kurbağa keşfetmelerinden ve buna açıklanamaz bir şekilde Hyalinobatrachium dianae adını vermelerinden dokuz yıl sonra So, işleri düzeltme şansını yakaladı.
"Bu hayvan günümüz amfibilerinin uzak bir akrabası olduğundan ve Kermit de günümüz amfibi ikonlarından biri olduğundan, bu isim onun için mükemmeldi."
Dr. Arjan Mann'ın önerisi üzerine So tarafından kurtarılana kadar, atasal amfibi Kermit'in içine düştüğü, tanımlanmayı bekleyen muazzam bir fosil keşif birikimi vardır.
Kafatasının şekline dayanarak, K. gratus'un kurtçuk benzeri böceklerle beslendiği düşünülmektedir, bu da Kermit'in belirtilen sinek diyetinin makul bir öncüsüdür.
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Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, amfibiler daha katı kemiklere sahip türler kadar iyi fosilleşmezler, bu nedenle ataları hakkında çok az şey bilinmektedir, bu da Kermitops'u önemli bir gelişme haline getirmektedir.
Belki de bu şekilde onurlandırılmak Kermit'in yeşil olmanın biraz daha kolay olduğunu hissetmesini sağlayacaktır.
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