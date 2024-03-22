Karaktere Benzerliğiyle Dikkat Çeken 270 Milyon Yıllık "Kurbağa Kermit" Fosili Bir Müze Koleksiyonunda Bulundu

George Washington Üniversitesi Doktora Öğrencisi Calvin So, tanımın yazılmasına öncülük etti ve daha önce bilinmeyen bir tür olduğunu doğruladıktan sonra ismi verdi. Birçok kişi bilimsel akıl hocalarının isimlerini veya fosilin bulunduğu yerle ilgili isimleri seçerken, So ve ortak yazarlar daha geniş bir çekiciliği olan bir isim seçtiler.