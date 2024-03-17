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Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi

Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 17:31

İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
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1. "Kız kardeşimin çocukluğundan beri tuttuğu günlüğü okudum."

1. "Kız kardeşimin çocukluğundan beri tuttuğu günlüğü okudum."

2. "Teyzeme yeğenlerinin onu sevmeme sebebinin kendisi olduğunu söyledim."

2. "Teyzeme yeğenlerinin onu sevmeme sebebinin kendisi olduğunu söyledim."

3. "Yumurtalık kistim var ve ailem babamın yanında bundan bahsetmemi istemiyor. Buna dayanamadım ve hepsine bağırdım."

3. "Yumurtalık kistim var ve ailem babamın yanında bundan bahsetmemi istemiyor. Buna dayanamadım ve hepsine bağırdım."

4. "Anneme bu yaşta hamile kaldığı için ondan utandığımı söyledim."

4. "Anneme bu yaşta hamile kaldığı için ondan utandığımı söyledim."

5. "Annem ve babam birlikte yaptığımız tatil masraflarını ödemem için maaşımın tamamını istedi. Vermeyeceğimi söyledim."

5. "Annem ve babam birlikte yaptığımız tatil masraflarını ödemem için maaşımın tamamını istedi. Vermeyeceğimi söyledim."
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6. "Karımla birlikte aldığımız evin tapusunu sadece kendi üzerine yaptırmak istiyorum."

6. "Karımla birlikte aldığımız evin tapusunu sadece kendi üzerine yaptırmak istiyorum."

7. "Kız kardeşime hamileliğin onu çirkinleştirdiğini söyledim."

7. "Kız kardeşime hamileliğin onu çirkinleştirdiğini söyledim."

8. "Kuzenime ve onun ailesine dayanamadığım için yemek masasından kalktım."

8. "Kuzenime ve onun ailesine dayanamadığım için yemek masasından kalktım."

9. "Eve daha az katkısı olacağı için karımın kariyer değişikliği fikrine karşı çıktım."

9. "Eve daha az katkısı olacağı için karımın kariyer değişikliği fikrine karşı çıktım."

10. "Yeni gelinimin rahatsız olduğunu bildiğim halde eski gelinimin fotoğrafını kaldırmıyorum."

10. "Yeni gelinimin rahatsız olduğunu bildiğim halde eski gelinimin fotoğrafını kaldırmıyorum."
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11. "En iyi arkadaşıma kocamla aramıza girmemesini söyledim."

11. "En iyi arkadaşıma kocamla aramıza girmemesini söyledim."

12. "Üniversite sınav sonucum açıklandığı halde, iyi bir puan alamadığım için babama açıklanmadığını söyledim."

12. "Üniversite sınav sonucum açıklandığı halde, iyi bir puan alamadığım için babama açıklanmadığını söyledim."

13. "Kızımın nişanlısıyla aynı odada uyumasına izin vermiyorum."

13. "Kızımın nişanlısıyla aynı odada uyumasına izin vermiyorum."

14. "Kocama, kızımıza kayınvalidemin ismini koymak istemediğimi söyledim."

14. "Kocama, kızımıza kayınvalidemin ismini koymak istemediğimi söyledim."

15. "Kız kardeşime evimi beğenmiyorsa gidebileceğini söyledim."

15. "Kız kardeşime evimi beğenmiyorsa gidebileceğini söyledim."

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