Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kocama oğlumuzun eş cinsel olduğunu söyledim."
2. "Evimi temizlemek için gelen kız, izin istemeden evdeki pastadan yediği için onu şikayet ettim."
3. "Kızıma hamile olduğu için daha kapalı giyinmesini söyledim."
4. "Kız kıza tatile çıktık. Arkadaşıma regl dönemine denk geldiği için onu çağırmadığımızı söyledim."
5. "Kız kardeşime terapiye ihtiyacı olduğunu söyledim."
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6. "Evlatlık kızımın oğluna onun biyolojik anneannesi olmadığımı söyledim."
7. "Bebek bakıcılığı işimi aileye haber vermeden bıraktım."
8. "Kız arkadaşımdan sahte aksanını bırakmasını istedim."
9. "Anneme, babamla evlenmeyi tercih ettiği için ondan ilişki tavsiyesi almayacağımı söyledim."
10. "Üvey kız kardeşimin tüm sırlarını aileme anlatıyorum."
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11. "Ev arkadaşımın erkek arkadaşının her gece evimizde kalmasını istemiyorum."
12. "Kız arkadaşımdan taşınmasına yardım ettiğim için para istedim."
13. "Karıma okuluna geri dönmemesini söyledim."
14. "Kızıma oğullarıma verdiğimden daha fazla para veriyorum."
15. "Patronuma iş arkadaşlarımın ona karşı olan planını anlattım."
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