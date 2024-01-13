Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kız kardeşime başına gelenlerden başkalarını sorumlu tutacağına kendi anneliğine bakmasını söyledim."
2. "Erkek arkadaşımın ve çocuklarının evime taşınmasını istemiyorum."
3. "Bütün tatili kocamın ailesiyle geçirmek istememem suç mu?"
4. "Çok pahalı olacağı için annemin cenazesinde ne istediğini kimseye söylemedim."
5. "Karımdan, arkadaşını evimizden göndermesini istedim."
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6. "Üvey kızım ziyaretimize geldiğinde, yemekleri onun yapması gerektiğini söyledim."
7. "Kayınvalideme, oğlum için DNA testi yaptırmamı bekliyorsa, o zaman kocam için de DNA testi yaptırmasını söyledim."
8. "Vegan olduğum için ailemin evimde et pişirmesine izin vermedim."
9. "Kız kardeşime, babamın torunlarıyla (kız kardeşimin çocukları) vakit geçirmek istemediğini söyledim."
10. "Eski kız arkadaşımın yeni erkek arkadaşına, ilişkimizi anlattım."
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11. "Bizimle tatile gitmek istemediği için kocama bencil dedim."
12. "Kız arkadaşımla tatildeyken onun harcamalarını ödemedim her şeyi ikiye böldük."
13. "Uzun bir yolculuğa çıkacağımızı bildiği halde topuklu ayakkabı giyen kız arkadaşıma aptal dediğim için hatalı mıyım?"
14. "Misafirliğe gittiğim arkadaşımın evine götürdüğüm yiyeceklerin parasını oradaki herkesten aldım."
15. "Görümcem işim olduğu zamanlar bebeğime bakıcılık yapıyor. Bebeğimin rahat etmesi için daha iyi bir mama sandalyesi almasını söyledim."
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