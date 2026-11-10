Frida Kahlo Nasıl Toplumsal İkona Dönüştü?
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Frida Kahlo denilince herkesin aklına tek bir şey geliyor aslında. Kahlo, çiçekle süslenmiş saçlar, kalın kaşlar ve renkli kıyafetlerle gözümüzde canlanıyor. Tabii sadece görüntüsüyle değil, meydan okuyuşlarıyla da tanıyoruz. Peki Frida Kahlo nasıl toplumsal bir ikona dönüştü?
Acılarını sanatının merkezine koydu.
Frida Kahlo'nun eserlerine yakından bakmak ister misin?
Kadınlara ilham oldu.
Meksika kültürü kimliğinin bir parçasıydı.
Asıl şöhretini öldükten sonra yakaladı.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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