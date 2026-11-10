Frida Kahlo Nasıl Toplumsal İkona Dönüştü?

Frida Kahlo'nun resimleri dönemine göre oldukça farklı. Kadın ressamların pek olmadığı dönemde Kahlo kendini resimlerinin merkezine koyuyor. Belirgin kaşları ve diğer ayrıntılarla o zamanın güzellik anlayışına uymayan özelliklere resimlerinde yer veriyor.

Kendini idealize etmedi, olduğu gibi resmetti.

Kendini gizlemeden, o zamana göre 'beğenilmeyen' özelliklerine yer vermesi, ilerleyen yıllarda feminist sanat tarihçileri için yol açıcı olmuş.