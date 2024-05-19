Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻
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1. Hiç düşünüldüğü gibi olmadı hiç. 🙃
2. Süper Lig'in Mourinho ile bir başka olacağı kesin.
3. Biz de yenebilseydik güzel olacaktı. 😂
4. Başarılar . 😁
5. 33 sayı attı. 😯
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6. Hahaha gerçekten.
7. Santarelli hocamız yine çalışıyor. 🫡
8. Renato Sanches olabilir mi? Renato Sanches? 🤔
9. Dürbünü unutmayalım.
10. Sultanlar Ligi'ne tekrar hoş geldin diyelim. 🚀
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11. Çok değişik bir golcü. Galatasaray'ın belası oldu. 😂
12. Var mı aynı görüşte olan? 🤨
13. Kaliteli. 🙌
14. Eski başkan, tüm gündemi değiştirdi.
15. Pep, yine hayalleri yıktı. Tottenham, City'e 2-0 yenildi.
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16. Gelir mi?
17. Haklı, tercihleri bazen çıldırtıyor.
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