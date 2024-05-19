Görüş Bildir
Haberler
Spor
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 10:01

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hiç düşünüldüğü gibi olmadı hiç. 🙃

1. Hiç düşünüldüğü gibi olmadı hiç. 🙃
twitter.com

2. Süper Lig'in Mourinho ile bir başka olacağı kesin.

2. Süper Lig'in Mourinho ile bir başka olacağı kesin.
twitter.com

3. Biz de yenebilseydik güzel olacaktı. 😂

3. Biz de yenebilseydik güzel olacaktı. 😂
twitter.com

4. Başarılar . 😁

4. Başarılar . 😁
twitter.com

5. 33 sayı attı. 😯

5. 33 sayı attı. 😯
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Hahaha gerçekten.

6. Hahaha gerçekten.
twitter.com

7. Santarelli hocamız yine çalışıyor. 🫡

7. Santarelli hocamız yine çalışıyor. 🫡
twitter.com

8. Renato Sanches olabilir mi? Renato Sanches? 🤔

8. Renato Sanches olabilir mi? Renato Sanches? 🤔
twitter.com

9. Dürbünü unutmayalım.

9. Dürbünü unutmayalım.
twitter.com

10. Sultanlar Ligi'ne tekrar hoş geldin diyelim. 🚀

10. Sultanlar Ligi'ne tekrar hoş geldin diyelim. 🚀
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Çok değişik bir golcü. Galatasaray'ın belası oldu. 😂

11. Çok değişik bir golcü. Galatasaray'ın belası oldu. 😂
twitter.com

12. Var mı aynı görüşte olan? 🤨

12. Var mı aynı görüşte olan? 🤨
twitter.com

13. Kaliteli. 🙌

13. Kaliteli. 🙌
twitter.com

14. Eski başkan, tüm gündemi değiştirdi.

14. Eski başkan, tüm gündemi değiştirdi.
twitter.com

15. Pep, yine hayalleri yıktı. Tottenham, City'e 2-0 yenildi.

15. Pep, yine hayalleri yıktı. Tottenham, City'e 2-0 yenildi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Gelir mi?

16. Gelir mi?
twitter.com

17. Haklı, tercihleri bazen çıldırtıyor.

17. Haklı, tercihleri bazen çıldırtıyor.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın