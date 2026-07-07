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Yapılacaklar Listesini Jet Hızıyla Bitirtecek 10 Dinamik Parça

etiket Yapılacaklar Listesini Jet Hızıyla Bitirtecek 10 Dinamik Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 15:01
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Evin bitmek bilmeyen işleri, masanın üzerinde biriken evraklar, yazılmayı bekleyen o içerikler veya bir türlü odaklanamadığın ders notları... Bazen yapılacaklar listesine (to-do list) bakmak bile insanın enerjisini sömürmeye yeter.

Böyle anlarda ihtiyacın olan şey tam olarak ritim, yüksek tempo ve seni harekete geçirecek o ilk kıvılcım!

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1. Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al

90'ların o kıpır kıpır Sezen dönemi yok mu? İnsanın enerjisini bir anda sıfırdan yüze fırlatıyor. Şarkının temposu o kadar tatlı ki, hem eşlik ediyorsun hem de ellerin klavyede ya da işin üstünde arı gibi çalışıyor.

2. Kavinsky – Nightcall

Eğer gece geç saatlere kaldın ve kafayı tamamen işe gömmen gerekiyorsa, bu fütüristik synthwave ritmi tam sana göre. Sözler o kadar mekanik ve hipnotik ki, beynin direkt 'üretim moduna' geçiyor. Kendini adeta siber bir hacker gibi hissettiriyor.

3. Evanescence – Bring Me to Life

Amy Lee’nin o piyano eşliğindeki sakin girişi seni yanıltmasın; 'Wake me up!' çığlığıyla birlikte elektro gitarlar devreye girdiğinde beynine anında dopamin pompalanıyor. Özellikle öğleden sonra gelen o uyku modunu tek şarkıda yok etmek için birebir.

4. Athena – Skalonga

Ska punk ritimleriyle için kıpır kıpır olacak. Gökhan’ın o enerjik vokali eşliğinde 'Bu kadar iş nasıl bitecek?' stresini tamamen unutup, işleri bir oyun oynuyormuş gibi keyifle ve hızla bitiriyorsun.

5. Bon Jovi – It's My Life

'Bu benim hayatım ve bu iş bugün bitecek!' modu. Kendini bir başarı hikayesinin ana karakteri gibi hissetmek istiyorsan, o meşhur talk-box gitar sesi eşliğinde listenin en zorlu maddesine meydan oku.

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6. Charli xcx – Von dutch

Dünyayı sallayan o çılgın sound! Eğer acil yetiştirmen gereken bir şeyler varsa ve hızlanman şartsa bu şarkı tam bir şok etkisi yaratıyor.

7. Dua Lipa – Houdini

Dua Lipa’nın son dönem albümünün en iddialı ve hareketli parçası. 80'lerin psikedelik rock tınılarıyla modern dans ritimlerini birleştiriyor. İş yaparken seni sürekli uyanık tutan, aşırı cool ve dinamik bir temposu var.

8. Can Bonomo – Kara Konular

Bonomo’nun o yüksek enerjili, kıpır kıpır rock altyapısı ve hızlı sözleri zihnini anında açacak. Şarkının ritmine ayak uydurmaya çalışırken işlerin nasıl birer birer bittiğine şaşıracaksın.

9. Tarkan – Kuzu Kuzu

Ev işleri biriktiyse veya odanı toplaman gerekiyorsa hiç düşünme, direkt Tarkan’ı aç. O zil sesleri başladığı an elinde toz beziyle oryantal yaparken buluyorsun kendini.

10. Purple Disco Machine – Substitution

Ve listenin sonu, kutlama zamanı! Son dönemin en büyük modern disco-house hitlerinden biri. Şarkı o kadar enerjik ve neşeli ki, tüm işleri bitirip odanın ortasında zafer dansı etmen kaçınılmaz!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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