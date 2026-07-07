Yapılacaklar Listesini Jet Hızıyla Bitirtecek 10 Dinamik Parça
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Evin bitmek bilmeyen işleri, masanın üzerinde biriken evraklar, yazılmayı bekleyen o içerikler veya bir türlü odaklanamadığın ders notları... Bazen yapılacaklar listesine (to-do list) bakmak bile insanın enerjisini sömürmeye yeter.
Böyle anlarda ihtiyacın olan şey tam olarak ritim, yüksek tempo ve seni harekete geçirecek o ilk kıvılcım!
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1. Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al
2. Kavinsky – Nightcall
3. Evanescence – Bring Me to Life
4. Athena – Skalonga
5. Bon Jovi – It's My Life
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6. Charli xcx – Von dutch
7. Dua Lipa – Houdini
8. Can Bonomo – Kara Konular
9. Tarkan – Kuzu Kuzu
10. Purple Disco Machine – Substitution
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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