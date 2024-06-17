Yapay Zekayı Kullandıkları Dahice Yöntemlerle Şaşırtan Kişiler Size de İlham Olacak
Yapay Zekayı Kullandıkları Dahice Yöntemlerle Şaşırtan Kişiler Size de İlham Olacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimzde, yapay zekayı en iyi şekilde kullanarak hepimizi şaşırtan 15 kişinin hikayelerine bakacağız. Siz de yaşamınızda yapay zekayı kullanmaya başladıysanız bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "FootballManager24'te futbol menajerim olarak kullanıyorum ve cidden iyi tavsiyeler veriyor."
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2. "Excel'deki formüllerimi yapay zekaya yazdırıyorum ve onun sayesinde eskiden elle yaptığım karmaşık hesaplamaları Excel benim için yapıyor."
3. "E-mail yazdıktan sonra AI ile tekrar üstünden geçiyorum ve daha profesyonel e-maillerim olmuş oluyor."
4. "Ders çalışmalarıma yardımcı olması için kendime özel pratikler oluşturuyordum."
5. "Yapmam gereken işleri sıralayarak günlerimi düzenlemesini sağlıyordum."
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6. "Egzersiz programımı yapay zekaya oluşturdum."
7. "Ne zaman bilgisayarımla ilgili çözemediğim bir sorunum olsa hemen yapay zekaya danışıyorum ve hemen bana çözümü veriyor."
8. "Bedava terapi."
9. "Bir fotoğrafçı olarak yapay zekaya fotoğraflarımı değerlendirtiyorum."
10. "İş arkadaşlarıma doğum günü kartı yazdırmak için kullanıyorum çünkü bir süre sonra ne yazacağını bilemiyorsun."
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11. "Yatırımlarım ve finansal durumlarım için yapay zekayı kullanıyorum."
12. "Sevmediğim insanlar için diss rap müziği yazarken kullanıyorum."
13. "Kodlama yaparken takıldığım yerlerde yardım alıyorum."
14. "Sosyal medya yönetici olarak sosyal medya içerik fikirlerimi önce yapay zekadan geçiriyorum. Sonrasında kendi değişikliklerimi yaparak kullanıyorum."
15. "Okumam gereken uzun raporları, önce yapay zekaya özetletiyorum."
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