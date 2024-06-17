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Yapay Zekayı Kullandıkları Dahice Yöntemlerle Şaşırtan Kişiler Size de İlham Olacak

Yapay Zekayı Kullandıkları Dahice Yöntemlerle Şaşırtan Kişiler Size de İlham Olacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 18:01

Bugünkü içeriğimzde, yapay zekayı en iyi şekilde kullanarak hepimizi şaşırtan 15 kişinin hikayelerine bakacağız. Siz de yaşamınızda yapay zekayı kullanmaya başladıysanız bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "FootballManager24'te futbol menajerim olarak kullanıyorum ve cidden iyi tavsiyeler veriyor."

1. "FootballManager24'te futbol menajerim olarak kullanıyorum ve cidden iyi tavsiyeler veriyor."

2. "Excel'deki formüllerimi yapay zekaya yazdırıyorum ve onun sayesinde eskiden elle yaptığım karmaşık hesaplamaları Excel benim için yapıyor."

2. "Excel'deki formüllerimi yapay zekaya yazdırıyorum ve onun sayesinde eskiden elle yaptığım karmaşık hesaplamaları Excel benim için yapıyor."

3. "E-mail yazdıktan sonra AI ile tekrar üstünden geçiyorum ve daha profesyonel e-maillerim olmuş oluyor."

3. "E-mail yazdıktan sonra AI ile tekrar üstünden geçiyorum ve daha profesyonel e-maillerim olmuş oluyor."

4. "Ders çalışmalarıma yardımcı olması için kendime özel pratikler oluşturuyordum."

'Özellikle dil öğrenirken seviyene uygun hikayeler yazdırmak çok faydalı.'

5. "Yapmam gereken işleri sıralayarak günlerimi düzenlemesini sağlıyordum."

5. "Yapmam gereken işleri sıralayarak günlerimi düzenlemesini sağlıyordum."
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6. "Egzersiz programımı yapay zekaya oluşturdum."

'Boyum, kilom ve çalışma tecrübemden bahsettikten sonra bana özel hazırlanmış bir program verdi.'

7. "Ne zaman bilgisayarımla ilgili çözemediğim bir sorunum olsa hemen yapay zekaya danışıyorum ve hemen bana çözümü veriyor."

7. "Ne zaman bilgisayarımla ilgili çözemediğim bir sorunum olsa hemen yapay zekaya danışıyorum ve hemen bana çözümü veriyor."

'Bilgisayar tamirlerindense en hızlı ve en ucuz yöntem bu oldu.'

8. "Bedava terapi."

8. "Bedava terapi."

9. "Bir fotoğrafçı olarak yapay zekaya fotoğraflarımı değerlendirtiyorum."

9. "Bir fotoğrafçı olarak yapay zekaya fotoğraflarımı değerlendirtiyorum."

'Eskiden kimse bana dürüstçe bir değerlendirme vermiyor diye düşünüyordum ama yapay zeka ile böyle bir sorun yok.'

10. "İş arkadaşlarıma doğum günü kartı yazdırmak için kullanıyorum çünkü bir süre sonra ne yazacağını bilemiyorsun."

10. "İş arkadaşlarıma doğum günü kartı yazdırmak için kullanıyorum çünkü bir süre sonra ne yazacağını bilemiyorsun."
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11. "Yatırımlarım ve finansal durumlarım için yapay zekayı kullanıyorum."

'Açıkcası danışabilecek birisine sahip olmak çok hoş.'

12. "Sevmediğim insanlar için diss rap müziği yazarken kullanıyorum."

12. "Sevmediğim insanlar için diss rap müziği yazarken kullanıyorum."

13. "Kodlama yaparken takıldığım yerlerde yardım alıyorum."

13. "Kodlama yaparken takıldığım yerlerde yardım alıyorum."

'Bazen cevapları beni bile şaşırtıyor ve yeni şeyler öğreniyorum.'

14. "Sosyal medya yönetici olarak sosyal medya içerik fikirlerimi önce yapay zekadan geçiriyorum. Sonrasında kendi değişikliklerimi yaparak kullanıyorum."

14. "Sosyal medya yönetici olarak sosyal medya içerik fikirlerimi önce yapay zekadan geçiriyorum. Sonrasında kendi değişikliklerimi yaparak kullanıyorum."

15. "Okumam gereken uzun raporları, önce yapay zekaya özetletiyorum."

15. "Okumam gereken uzun raporları, önce yapay zekaya özetletiyorum."

'Daha sonrasında okumak çok daha kolay geliyor.'

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