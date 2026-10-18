Badem Şekerine Elazığ’dan Rakip Geldi: Yeni Lezzet Türkiye’ye Açılacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Elazığ’da geleneksel lezzetlere yeni bir soluk kazandıran şekerleme ustaları, badem şekerine rakip olacak yeni bir lezzeti daha tüketiciyle buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde üretilen cevizli şekerin ardından geliştirilen 'vişneli ceviz şekeri', hem kent sakinlerinden hem de tadım yapan vatandaşlardan tam not aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşletme sahibi İhsan Çakmak ve ustalarının ortak çalışmasıyla ortaya çıkan vişneli ceviz, tamamen doğal malzemeler kullanılarak üretiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cevizli şekerin gördüğü yoğun ilginin ardından vişneli badem şekerinden esinlenerek Ar-Ge sürecine başladıklarını belirten İhsan Çakmak, yeni ürünün doğuş hikayesini şu sözlerle aktardı:
Hedef Tüm Türkiye’ye Ulaştırmak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın