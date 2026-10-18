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Yaşam
Badem Şekerine Elazığ’dan Rakip Geldi: Yeni Lezzet Türkiye’ye Açılacak

Badem Şekerine Elazığ’dan Rakip Geldi: Yeni Lezzet Türkiye’ye Açılacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 22:27
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Elazığ’da geleneksel lezzetlere yeni bir soluk kazandıran şekerleme ustaları, badem şekerine rakip olacak yeni bir lezzeti daha tüketiciyle buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde üretilen cevizli şekerin ardından geliştirilen 'vişneli ceviz şekeri', hem kent sakinlerinden hem de tadım yapan vatandaşlardan tam not aldı.

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İşletme sahibi İhsan Çakmak ve ustalarının ortak çalışmasıyla ortaya çıkan vişneli ceviz, tamamen doğal malzemeler kullanılarak üretiliyor.

İşletme sahibi İhsan Çakmak ve ustalarının ortak çalışmasıyla ortaya çıkan vişneli ceviz, tamamen doğal malzemeler kullanılarak üretiliyor.

Elazığ’ın tescilli yerli vişnesi, yerli ceviz, doğal pancar şekeri ve Karaçalı suyunun harmanlanmasıyla elde edilen bu özel lezzet, tatlı ve ekşinin dengeli uyumuyla dikkat çekiyor.

Cevizli şekerin gördüğü yoğun ilginin ardından vişneli badem şekerinden esinlenerek Ar-Ge sürecine başladıklarını belirten İhsan Çakmak, yeni ürünün doğuş hikayesini şu sözlerle aktardı:

Cevizli şekerin gördüğü yoğun ilginin ardından vişneli badem şekerinden esinlenerek Ar-Ge sürecine başladıklarını belirten İhsan Çakmak, yeni ürünün doğuş hikayesini şu sözlerle aktardı:

'Vişneli badem şekerinden sonra cevizli şekerin de üretimini yapmıştık. Elazığ'ın tescilli ürünü olan yerli vişnesi, yerli ceviz, yerli pancar şekeri ve Karaçalı suyuyla yaptığımız bu doğal lezzet halkımızın büyük beğenisini topladı. Ürünü ilk başta ekip arkadaşlarımız arasında denedik; aklımıza yatıp lezzetini çok beğenince müşterilerimize ikram ettik. Çok güzel tepkiler alınca seri üretime geçip satışa sunduk. Vişneli cevizde, vişnenin kendine has tadını öne çıkaran, tatlı ve ekşinin dengeli bir lezzet haline gelmesini çok önemsedik.'

Hedef Tüm Türkiye’ye Ulaştırmak

Hedef Tüm Türkiye’ye Ulaştırmak

İl genelinde cevizli şekerle başlayan talep patlamasının vişneli cevizle devam ettiğini vurgulayan Çakmak, şu an için sadece kendi şubelerinde satışı yapılan bu tescilli içerikli lezzeti en kısa sürede kargo ve dağıtım ağıyla tüm Türkiye’ye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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