Yapay Zekaya Sorduk: Önümüzdeki 50 Yıl İçinde Çok Önemli Olacak Meslekler Hangileri?
Geleceğin trendlerini bugünden bilmek büyük avantaj. İşte yapay zekanın öngörülerine göre önümüzdeki 50 yıl içinde çok önemli olacak 10 meslek. Bazıları kulağa çılgınca gelebilir ama hepsi bilim, teknoloji ve toplumsal değişimle birebir örtüşüyor. Haydi bakalım, geleceğin iş ilanlarında neler olacakmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yapay Zeka Eğiticisi (AI Trainer)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İklim Mühendisliği Uzmanı (Climate Engineer)
3. Biyoetik Danışmanı (Bioethics Consultant)
4. Uzay Turizmi Rehberi (Space Tourism Guide)
5. Veri Terapisti (Data Psychologist)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Giyilebilir Teknoloji Tasarımcısı (Wearable Tech Designer)
7. Sentetik Biyoloji Uzmanı (Synthetic Biology Expert)
8. Sanal Gerçeklik Mimarları (Virtual World Designers)
9. Yaşam Süresi Danışmanı (Longevity Coach)
10. Kuantum Hesaplama Uzmanı (Quantum Computing Specialist)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın