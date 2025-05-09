Yapay Zekaya Sorduk: Önümüzdeki 50 Yıl İçinde Çok Önemli Olacak Meslekler Hangileri?

Metaverse henüz çocukluk döneminde ama gelecekte iş görüşmelerinden düğünlere kadar her şey sanal ortamlarda yapılacak. Sanal gerçeklik mimarları, bu dünyaları inşa eden yaratıcı zihinler olacak. Bir yandan programlama, diğer yandan oyun motorları ve 3D modelleme bilgisi gerekiyor. Ama hepsi bu kadar değil! İyi bir anlatıcı ve kullanıcı deneyimi uzmanı da olmak gerekiyor. Eğitimden psikolojiye, terapi seanslarından konserlere kadar her alanda sanal mekanlar tasarlayacaklar. Belki de gelecekteki iş yerin bir VR gözlükten ibaret olacak.