Yapay Zekânın Freelance Çalışma Modeline Olası Etkileri

Eskiden saatlerinizi alan veri girişi, metin yazımı ve görsel düzenleme gibi işler artık yapay zekâ tarafından dakikalar içinde yapılabiliyor. Aslında bu durum ilk bakışta iş kaybı gibi görünse de sizi daha değerli işlere itiyor. Artık hem işi yapan hem de işi yöneten kişi olmanız gerekiyor. Strateji kurmak, marka dili oluşturmak ve yaratıcı fikir üretmek daha önemli hale geliyor. Doğal olarak kas gücünden beyin gücüne geçiş hızlanıyor. Bu da sizi sıradanlıktan çıkarıp uzmanlığa zorluyor.