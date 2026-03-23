Yapay Zeka, Yapay Sanatı Tasfiye Ediyor: Sanat Piyasanın Manipülatif Tarihine Matematiksel Bir Son

Biliniyor ki, sosyal yaşam, para hareketleri, tüm bankacılık sistemi ve yazışmalar artık dijital veri tabanına dahil olmuş durumda. Yapay zeka ise bu sistemi inanılmaz hızda kullanabiliyor. Gelin görün ki, sanat dünyası adeta bu gelişmeden habersiz ya da bunu umursamıyor. Neredeyse 70 yıl öncesinin eleştirmen retoriği ve galerilerle iş birliği üzerine kurulmuş sistemi ve köhne ticari yapıyı hala sürdürmektedir. Yıllardır çeşitli medyalarda yazıyorum; tam bir analog düzen olan bu yapının bilimsel gelişmelerden dolayı artık zemini kaymıştır. Sanatsal geçerliliğini yitirmiştir. Sadece ticari getirisinden dolayı hala sürmektedir. Ne var ki, yapay zeka bu duruma çok yakında son verecektir. Görülen köy kılavuz istemez.
İş bununla kalsa yine iyi; asıl önemlisi kişiler artık istediklerinde geçmişte satın aldıkları eserlerini de sorgulayabileceklerdir. Yapay zeka, o eserin fırça karakteristiğini, boya katmanlarındaki yoğunluğu ve kompozisyonel matematiğini binlerce yıllık sanat tarihi arşiviyle kıyaslar. Bu durum, eserin sadece hangi ekole ait olduğunu değil; o ekolün evrimsel sürecinde tam olarak hangi 'sapma' veya 'ilerleme' noktasında durduğunu yani eserin durumunu matematiksel bir kesinlikle ortaya koyar. Özetlersek: Yapay zeka, eleştirmenlerin yarattığı o felsefi jargona dayalı anlaşılamayan sisli durumu dağıtarak; sanat eserini bilgi, biyoloji, nörobilim ve tarih (arşiv) gibi sağlam zeminlerde ölçümler, değerlendirir. Böylece sanat, 'beğeni'nin ötesinde, insan doğasının bir 'çıktısı' olarak rasyonel bir zemine oturacaktır (Ramachandran & Hirstein, 1999, 'The Science of Art').
Buna ek olarak, yapay zekanın sunduğu en devrimsel özelliklerden biri de sanat eserlerinin dijital bir veri olarak ölümsüzleşmesidir. Günümüzde bir eser fiziksel olarak ortadan kalksa veya kaybolsa dahi, yapay zekanın 'Computer Vision' ve 'Neural Image Hashing' teknikleri sayesinde o esere ulaşmak mümkündür. Yapay zeka, eseri benzersiz bir 'Dijital Parmak İzi' (Digital Fingerprinting) olarak kodlar. Bu sayede, esere dair küçük bir görsel kırıntısı dahi sosyal medyanın milyarlarca verilik devasa arşivinde tesadüfen paylaşılmış olsa, AI bu izi sürerek eserin tüm tarihçesini saniyeler içinde bulabilir.
Tekrar edeyim, yapay zekanın en önemli özelliği bilgiye ulaşımdaki hızdır. O kadar ki bir kişi müzayede esnasında sunulan eseri fotoğraf ya da kod numarasıyla yapay zeka ile sorguladığında, o eserin durumunu ve gerçek yatırım değerini saniyeler içinde öğrenecektir. Sadece bu hız bile yapay zekanın artık hem eserin hem de fiyatlandırmanın referans aracı olmasına yetecektir. Çünkü matematiksel yapı üzerinden sonuç oluşturması otomatikman çok büyük bir güven oluşturacaktır. Böylece köhneleşmiş referanslar üzerine kurulmuş sanat tiranlığını da kökten sarsacaktır. İsteyen herkesin yapay zeka verilerine çok hızla ulaşmasıyla bu camia panikleyecektir. Zira yıllardan beri çok büyük fiyatlara satılan içeriksiz sanat eserleri ve sanatçıları büyük itibar kaybedecek.
Sonunda adeta kafasını kuma gömmüş olan bu sistem, karanlıkta yüzüne ışık tutulmuş tavşan gibi şaşırıp, donup kalacak; sonrasında bu tiranlık çökecek ve olması gereken gerçek sanat değerleri ve piyasası oluşacak.
Bu süreç çoktan başladı. Fark ettiyseniz Google arama çubuğuna yapay zekayla arama butonu ekledi. Yani artık insanın ilgilendiği her alan yapay zekanın kapısından geçecek.
