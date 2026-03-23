Yapay Zeka, Yapay Sanatı Tasfiye Ediyor: Sanat Piyasanın Manipülatif Tarihine Matematiksel Bir Son

Kişisel olarak yaptığım denemelerde, kendi eserlerim üzerinden yapay zekanın neler yapabileceği konusunda çalışmalar yapıyorum. Bazı gelişmeleri makaleler halinde paylaştım. Yapay zeka artık anılarınız, duygusal travmalarınız ve heyecanlarınız gibi aklınıza gelen herhangi bir konuda birkaç cümlelik içerik verdiğinizde, bu bilgiler doğrultusunda istediğiniz tarzda bir eser oluşturmasını istiyorsunuz; saniyeler içerisinde müthiş kompozisyonlar hazırlıyor. O kadar ki, kelimesi kelimesine aynı konuyu tekrar tekrar verdiğinizde, her defasında daha farklı bir kompozisyon olarak size sunabiliyor. Yani yapabileceklerinin sınırı yok. Bununla da kalmıyor, üslup da seçebiliyorsunuz. Ayrıca tarihteki geçmiş büyük sanatçıların sizin bu düşüncelerinizi bir soyut eser haline getirmesini de isteyebiliyorsunuz. Yapay zeka birebir o sanatçıların tekniği ve karakter yapılarına bağlı olarak size kompozisyonlar sunuyor. Bunu defalarca denedim ve zaman zaman medyada paylaştım da.

Dahası da var, yalnızca eser üretmekle kalmıyor; kendi yaptığınız veya herhangi bir başka eserin eleştirel bir analizini yapmasını isteyebiliyorsunuz. Üstelik eğer isterseniz tarihte veya mevcut bildiğiniz ya da ismini duyduğunuz çok ünlü herhangi bir eleştirmenin adını verip, bu eseri eleştirmesini, değerlendirmesini söylüyorsunuz. Birebir o kişinin sanat anlayışı doğrultusunda eleştiri yapabiliyor. Nitekim, daha önce ele aldığım 'Fundamental 23' isimli eserim üzerinden gerçekleştirdiğim yapay zeka ve eleştirmen analizlerine dair çalışmamda bu durumun pratik sonuçlarını detaylandırmıştım.

Yapay zekanın sonsuz denilebilecek bilgiye saniyeler içerisinde ulaşıp sonuç vermesi, beni bu özelliğin sanatın üzerinde daha neler olabileceği konusunda düşündürdü. Bu arada, konuyu araştırırken dünyadaki sanat camiaları ve büyük kurumların bu konuda çoktan çalışmaya başladıklarını gördüm. Günümüzde özellikle soyut ve soyut dışavurumcu sanat, çeşitli açılardan tartışmalı hale gelmiştir. Bunun en önemli nedeni, sanat eserinin çok ciddi bir yatırım aracına dönüşmesidir. Tabii sorunlar, doğal olarak da daha çok galeriler ve müzayede evlerinde zemin bulmaktadır. Gerçi Christie’s, Sotheby’s gibi dünyanın büyük müzayede evleri kara para aklama, fiyat şişirme, fiyat düşürme gibi sorunları önlemek için departmanlar kuruyorlar, ancak önlenemiyor zira takibi zor. İşte ben bu konularla ilgili Gemini, ChatGPT ve Copilot gibi üç yapay zekayla işin nerelere doğru gideceğini araştırdım. Ben, yaklaşık yarım asırlık sanat hayatımda edindiğim kendi tecrübelerim ve uzun yıllardır sanat konusunda çeşitli dergilerde ve medyada makaleler ve köşe yazıları yazan bir sanatçıyım. Dolayısıyla yapay zekayla yaptığım bu sohbetleri doğru soru sormaya dikkat ederek ayrıntılarıyla sorgulama yaparak yürüttüm. Şimdi çok teknik ifade kullandıkları için hem sorularımı hem de aldığım ilgili ve gerekli cevapların bazılarını size aktarıyorum.

Sorum şu: Sanat artık çok yüksek meblağlarda satılabilen bir yatırım objesi olduğu için, yaklaşık yarım asırdır son derece istismara açık spekülatif bir piyasa ortamı yaşanmaktadır. Bu gelişimin sonucunda çoğunlukla müzayede evleri artık eserin fiyatında referans kurumlar haline geldi. Böyle olunca da oralarda yapılan satış listeleri eserin rayiç bedelini belirliyor. Ancak bu kurumlarda aynı zamanda kontrolsüz bir şekilde para sahiplerinin kendi aralarında anlaşmalı olarak eser alım satımları yaptığı biliniyor; hemen tamamı da gölge katılımcılar diyebileceğimiz kişiler yoluyla yapılıyor. Öyle ki satışlarda gerçek paralar dönüyor, gerçek ödemeler yapılıyor ve o fiyatlardan komisyonlar, vergiler dahi ödeniyor. Yani her şey kitabına uygun oluyor. Dünyaca ünlü büyük müzayede evleri yapay spekülasyonları engelleyebilmek için departmanlar bile kuruyorlar ama başarılı olamıyorlar. Yapay zeka bu konuda ne yapabilecektir? İnsan kaynaklarıyla bu önlenemiyor, yapay zekanın farkı ne olacak, ne gibi yöntemler, teknik işlemler yapılacak?