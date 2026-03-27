Yapay Zeka Yanıtlıyor: Işınlanma Bir Gün İcat Edilebilir mi? Eğer Edilebilseydi Dünya Nasıl Değişirdi?

etiket Yapay Zeka Yanıtlıyor: Işınlanma Bir Gün İcat Edilebilir mi? Eğer Edilebilseydi Dünya Nasıl Değişirdi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.03.2026 - 12:01

Işınlanmaya fikir olarak, bilim kurgu filmlerinden aşinayız. Peki bu fikir gerçekten tamamen hayal ürünü mü, yoksa bilim bir gün bunu mümkün kılabilir mi? Kuantum fiziği ve ileri teknoloji üzerine yapılan çalışmalar, ışınlanma kavramını zaman zaman bilimsel tartışmaların merkezine taşıyor. Biz de merak ettik ve yapay zekaya sorduk: Işınlanma gerçekten icat edilebilir mi ve eğer bir gün mümkün olursa hayatımız nasıl değişir? Detaylara birlikte bakalım. 👇

Teorik olarak imkansız değil ama inanılmaz zor!

Bugünkü bilimsel bilgiler ışığında ışınlanma tamamen imkansız sayılmıyor, ancak pratikte gerçekleştirmek neredeyse akıl almaz derecede zor görünüyor. Bunun en büyük nedeni insan vücudunun inanılmaz derecede karmaşık bir yapıya sahip olması. Bir insanı ışınlamak için vücudundaki trilyonlarca atomun konumunu ve durumunu eksiksiz biçimde kaydedip başka bir yerde yeniden oluşturmak gerekirdi. Bu da mevcut teknolojinin çok ama çok ötesinde bir işlem gücü ve enerji gerektiriyor.

Ulaşım sektörü kökten değişebilirdi.

Eğer ışınlanma gerçekten mümkün olsaydı uçaklar, trenler ve arabalar bugünkü önemini büyük ölçüde kaybedebilirdi. İnsanlar bir şehirden diğerine saatler içinde değil, birkaç saniyede ulaşabilirdi. İş seyahatleri, günlük işe gidip gelmeler ve hatta kıtalar arası yolculuklar bile bambaşka bir hal alırdı. Bu da havacılık ve otomotiv sektörünün tamamen dönüşmesine neden olabilirdi.

Şehirlerde yaşama biçimimiz değişebilirdi.

Işınlanma teknolojisi yaygınlaşsaydı insanlar büyük şehirlerde yaşamak zorunda kalmayabilirdi. Çünkü işe gitmek için saatlerce yol çekmek gibi bir sorun ortadan kalkardı. İnsanlar daha sakin kasabalarda, hatta doğaya yakın yerlerde yaşamayı tercih edebilirdi. Bu durum metropollerin yoğunluğunu azaltırken yaşam kalitesini de artırabilirdi.

Turizm anlayışı tamamen farklılaşabilirdi.

Bugün başka bir ülkeye gitmek için plan yapmak, bilet almak ve uzun yolculuklara katlanmak gerekiyor. Işınlanma olsaydı sabah kahvaltısını İstanbul’da yapıp öğle yemeğini Tokyo’da yemek teorik olarak mümkün olabilirdi. Turizm daha spontane ve sık yapılan bir aktivite haline gelebilirdi. İnsanlar kısa süreli kaçamaklarla dünyanın farklı köşelerini keşfetmeye başlayabilirdi.

Güvenlik ve etik tartışmaları ortaya çıkabilirdi!

Işınlanma teknolojisinin en büyük sorunlarından biri güvenlik olurdu. Bir insanın atomlarına ayrılıp başka bir yerde yeniden oluşturulması fikri birçok etik tartışmayı beraberinde getirebilirdi. Ayrıca bu teknoloji kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığında güvenlik açısından ciddi riskler de doğabilirdi. Bu nedenle böyle bir sistemin çok sıkı kurallarla kontrol edilmesi gerekebilirdi.

Lojistik ve ticaret inanılmaz hızlanabilirdi.

Bugün dünya ticaretinin büyük kısmı gemiler, uçaklar ve kamyonlarla yapılan taşımacılığa dayanıyor. Işınlanma mümkün olsaydı ürünler saniyeler içinde dünyanın bir ucundan diğerine gönderilebilirdi. Bu da küresel ticaretin hızını inanılmaz derecede artırabilirdi. Tedarik zincirleri neredeyse anlık çalışan sistemlere dönüşebilirdi.

Uzay keşifleri için devrim niteliğinde olabilirdi.

Işınlanma teknolojisi yalnızca Dünya’daki ulaşımı değil, uzay araştırmalarını da değiştirebilirdi. İnsanları veya ekipmanları uzun ve riskli yolculuklar yerine doğrudan başka gezegenlere göndermek teorik olarak mümkün olabilirdi. Bu da Mars veya daha uzak gezegenlerin keşfini hızlandırabilirdi. İnsanlığın uzayda kalıcı koloniler kurma hayali bile daha gerçekçi hale gelebilirdi.

Kimlik ve benlik tartışmaları gündeme gelebilirdi.

Işınlanmanın en ilginç felsefi taraflarından biri de şu soru olurdu: 'Işınlanan kişi gerçekten aynı kişi mi?' Eğer bir insanın atomları başka bir yerde yeniden oluşturuluyorsa bu yeni kişi orijinal kişinin devamı mı, yoksa bir kopyası mı olur? Bu konu bilim kadar felsefenin de tartışma alanına girebilirdi. İnsanların kimlik ve bilinç kavramına bakışı bile değişebilirdi.

Kısacası ışınlanma bugün için daha çok bilim kurgu dünyasına ait gibi görünse de bir gün teknoloji bizi şaşırtabilir. Eğer böyle bir buluş gerçekten gerçekleşirse yalnızca ulaşım değil, yaşam biçimimizden şehirlerin yapısına kadar pek çok şey kökten değişebilir.

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
