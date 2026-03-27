Yapay Zeka Yanıtlıyor: Işınlanma Bir Gün İcat Edilebilir mi? Eğer Edilebilseydi Dünya Nasıl Değişirdi?

Işınlanmanın en ilginç felsefi taraflarından biri de şu soru olurdu: 'Işınlanan kişi gerçekten aynı kişi mi?' Eğer bir insanın atomları başka bir yerde yeniden oluşturuluyorsa bu yeni kişi orijinal kişinin devamı mı, yoksa bir kopyası mı olur? Bu konu bilim kadar felsefenin de tartışma alanına girebilirdi. İnsanların kimlik ve bilinç kavramına bakışı bile değişebilirdi.

Kısacası ışınlanma bugün için daha çok bilim kurgu dünyasına ait gibi görünse de bir gün teknoloji bizi şaşırtabilir. Eğer böyle bir buluş gerçekten gerçekleşirse yalnızca ulaşım değil, yaşam biçimimizden şehirlerin yapısına kadar pek çok şey kökten değişebilir.