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Yapay Zeka Süper Lig İçin 50 Yıllık Tahminlerini Yaptı: Sürprizler ve Beklenenler

Yapay Zeka Süper Lig İçin 50 Yıllık Tahminlerini Yaptı: Sürprizler ve Beklenenler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.12.2024 - 11:15

Yapay zeka artık hayatımıza tamamen girmiş durumda. Spor olayları da yapay zekaya sık sık sorulan konuların başında geliyor. Derbilere dair tahminlerini sorduğumuz yapay zeka bugüne dek hiç de fena iş çıkarmadı. Keskin bir yanıt vermekten kaçınsa da bir süre sonra analizlerle cevaplarını açıklayan yapay zeka bu kez gelecek 50 yılın şampiyonunu tahmin etti. Analizde geçmiş başarılar, kulüp potansiyeli, camia gücü ve yatırım yapılabilme imkanlarını sorguladı ve karşımıza şu yanıtlar çıktı...

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İlk on yılda yani 2024-25 sezonu ile 2033-34 sezonu arasında hem geçmişin gücü hem de güncel performanslar göz önünde bulunduruldu ve Galatasaray bir adım önde görüldü. Galatasaray 4, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2 ve Trabzonspor 1 kere şampiyon olur. En önemli detay ise bu sezonu Galatasaray önde kapatıyor:

İlk on yılda yani 2024-25 sezonu ile 2033-34 sezonu arasında hem geçmişin gücü hem de güncel performanslar göz önünde bulunduruldu ve Galatasaray bir adım önde görüldü. Galatasaray 4, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2 ve Trabzonspor 1 kere şampiyon olur. En önemli detay ise bu sezonu Galatasaray önde kapatıyor:

2024-2025 Sezonu

2025-2026 Sezonu

2026-2027 Sezonu

  • Şampiyon: Galatasaray

2027-2028 Sezonu

2028-2029 Sezonu

  • Şampiyon: Galatasaray

2029-2030 Sezonu

  • Şampiyon: Fenerbahçe

2030-2031 Sezonu

  • Şampiyon: Trabzonspor

2031-2032 Sezonu

  • Şampiyon: Beşiktaş

2032-2033 Sezonu

  • Şampiyon: Galatasaray

2033-2034 Sezonu

  • Şampiyon: Fenerbahçe

Sonraki on yılda bizi bir sürpriz bekliyor. Başakşehir ipi yeniden göğüsleyecek ama bir de yeni şampiyonumuz olacak. Yapay zeka bugünlerde zor zamanlar geçiren Demirspor'un tekrar eski günlerine döneceğini düşünüyor.

Sonraki on yılda bizi bir sürpriz bekliyor. Başakşehir ipi yeniden göğüsleyecek ama bir de yeni şampiyonumuz olacak. Yapay zeka bugünlerde zor zamanlar geçiren Demirspor'un tekrar eski günlerine döneceğini düşünüyor.

2034-2035 Sezonu

2035-2036 Sezonu

2036-2037 Sezonu

2037-2038 Sezonu

  • Şampiyon: Trabzonspor

2038-2039 Sezonu

  • Şampiyon: Adana Demirspor

2039-2040 Sezonu

  • Şampiyon: Galatasaray

2040-2041 Sezonu

  • Şampiyon: Beşiktaş

2041-2042 Sezonu

  • Şampiyon: Fenerbahçe

2042-2043 Sezonu

  • Şampiyon: Galatasaray

2043-2044 Sezonu

2044-45 ve 2053-54 sezonunda iki yeni şampiyon var. Bunlardan biri şu an ikinci ligde mücadele eden İzmir takımı Altınordu olacak. Listede bir sürpriz daha var.

2044-45 ve 2053-54 sezonunda iki yeni şampiyon var. Bunlardan biri şu an ikinci ligde mücadele eden İzmir takımı Altınordu olacak. Listede bir sürpriz daha var.

2044-2045 Sezonu

2045-2046 Sezonu

2046-2047 Sezonu

  • Şampiyon: Trabzonspor

2047-2048 Sezonu

  • Şampiyon: Konyaspor

2048-2049 Sezonu

  • Şampiyon: Fenerbahçe

2049-2050 Sezonu

  • Şampiyon: Trabzonspor

2050-2051 Sezonu

2051-2052 Sezonu

  • Şampiyon: Altınordu

2052-2053 Sezonu

  • Şampiyon: Fenerbahçe

2053-2054 Sezonu

  • Şampiyon: Galatasaray

Evet Altınordu'nun Göztepe'den önce şampiyonluğa ulaşması bizi de şaşırttı ama Yapay Zeka'ya göre 6 sezon sonra İzmir'e bir şampiyonluk kupası daha gidiyor.

Evet Altınordu'nun Göztepe'den önce şampiyonluğa ulaşması bizi de şaşırttı ama Yapay Zeka'ya göre 6 sezon sonra İzmir'e bir şampiyonluk kupası daha gidiyor.

2054-2055 Sezonu

2055-2056 Sezonu

2056-2057 Sezonu

  • Şampiyon: Trabzonspor

2057-2058 Sezonu

  • Şampiyon: Göztepe

2058-2059 Sezonu

  • Şampiyon: Fenerbahçe

2059-2060 Sezonu

  • Şampiyon: Trabzonspor

2060-2061 Sezonu

2061-2062 Sezonu

  • Şampiyon: Galatasaray

2062-2063 Sezonu

  • Şampiyon: Fenerbahçe

İstanbul önümüzdeki 50 yılda ambargosundan kolay kolay bir şey kaybetmeyecek ve bir şampiyon daha çıkaracak. O şampiyon da İstanbulspor olarak tahmin edildi.

İstanbul önümüzdeki 50 yılda ambargosundan kolay kolay bir şey kaybetmeyecek ve bir şampiyon daha çıkaracak. O şampiyon da İstanbulspor olarak tahmin edildi.

2064-2065 Sezonu

2065-2066 Sezonu

2066-2067 Sezonu

2067-2068 Sezonu

  • Şampiyon: Fenerbahçe

2068-2069 Sezonu

  • Şampiyon: Trabzonspor

2069-2070 Sezonu

  • Şampiyon: İstanbulspor

2070-2071 Sezonu

  • Şampiyon: Galatasaray

2071-2072 Sezonu

  • Şampiyon: Beşiktaş

2072-2073 Sezonu

  • Şampiyon: Fenerbahçe
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Toplama baktığımızda ise ilginç bir tablo çıkıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray 14'er kez şampiyonluk ipini göğüslemiş olarak tahmin ediliyor.

Toplama baktığımızda ise ilginç bir tablo çıkıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray 14'er kez şampiyonluk ipini göğüslemiş olarak tahmin ediliyor.

Beşiktaş hanesine on şampiyonluk daha ekliyor, Trabzonspor ise 7 şampiyonluk daha kazanmış görünüyor.

Beşiktaş hanesine on şampiyonluk daha ekliyor, Trabzonspor ise 7 şampiyonluk daha kazanmış görünüyor.

Göztepe, Başakşehir, Altınordu, Adana Demirspor, Konyaspor ve İstanbulspor da birer şampiyonluk kazanıyor.

Göztepe, Başakşehir, Altınordu, Adana Demirspor, Konyaspor ve İstanbulspor da birer şampiyonluk kazanıyor.

Bu hesaplamaya göre 24 şampiyonluğu olan Galatasaray, 38 kez şampiyon olarak 50 yıl sonunda 7 yıldıza erişecek.

Bu hesaplamaya göre 24 şampiyonluğu olan Galatasaray, 38 kez şampiyon olarak 50 yıl sonunda 7 yıldıza erişecek.

19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe de 33 şampiyonluğa erişecek ve 6 yıldıza ulaşacak.

19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe de 33 şampiyonluğa erişecek ve 6 yıldıza ulaşacak.
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16 şampiyonluğu olan Beşiktaş ise 26 şampiyonluğa ulaşarak 5.yıldızı armasına ekleyecek.

16 şampiyonluğu olan Beşiktaş ise 26 şampiyonluğa ulaşarak 5.yıldızı armasına ekleyecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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