Yapay Zeka Süper Lig İçin 50 Yıllık Tahminlerini Yaptı: Sürprizler ve Beklenenler

Yapay zeka artık hayatımıza tamamen girmiş durumda. Spor olayları da yapay zekaya sık sık sorulan konuların başında geliyor. Derbilere dair tahminlerini sorduğumuz yapay zeka bugüne dek hiç de fena iş çıkarmadı. Keskin bir yanıt vermekten kaçınsa da bir süre sonra analizlerle cevaplarını açıklayan yapay zeka bu kez gelecek 50 yılın şampiyonunu tahmin etti. Analizde geçmiş başarılar, kulüp potansiyeli, camia gücü ve yatırım yapılabilme imkanlarını sorguladı ve karşımıza şu yanıtlar çıktı...