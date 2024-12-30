Yapay Zeka Süper Lig İçin 50 Yıllık Tahminlerini Yaptı: Sürprizler ve Beklenenler
Yapay Zeka Süper Lig İçin 50 Yıllık Tahminlerini Yaptı: Sürprizler ve Beklenenler
Yapay zeka artık hayatımıza tamamen girmiş durumda. Spor olayları da yapay zekaya sık sık sorulan konuların başında geliyor. Derbilere dair tahminlerini sorduğumuz yapay zeka bugüne dek hiç de fena iş çıkarmadı. Keskin bir yanıt vermekten kaçınsa da bir süre sonra analizlerle cevaplarını açıklayan yapay zeka bu kez gelecek 50 yılın şampiyonunu tahmin etti. Analizde geçmiş başarılar, kulüp potansiyeli, camia gücü ve yatırım yapılabilme imkanlarını sorguladı ve karşımıza şu yanıtlar çıktı...
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İlk on yılda yani 2024-25 sezonu ile 2033-34 sezonu arasında hem geçmişin gücü hem de güncel performanslar göz önünde bulunduruldu ve Galatasaray bir adım önde görüldü. Galatasaray 4, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2 ve Trabzonspor 1 kere şampiyon olur. En önemli detay ise bu sezonu Galatasaray önde kapatıyor:
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Sonraki on yılda bizi bir sürpriz bekliyor. Başakşehir ipi yeniden göğüsleyecek ama bir de yeni şampiyonumuz olacak. Yapay zeka bugünlerde zor zamanlar geçiren Demirspor'un tekrar eski günlerine döneceğini düşünüyor.
2044-45 ve 2053-54 sezonunda iki yeni şampiyon var. Bunlardan biri şu an ikinci ligde mücadele eden İzmir takımı Altınordu olacak. Listede bir sürpriz daha var.
Evet Altınordu'nun Göztepe'den önce şampiyonluğa ulaşması bizi de şaşırttı ama Yapay Zeka'ya göre 6 sezon sonra İzmir'e bir şampiyonluk kupası daha gidiyor.
İstanbul önümüzdeki 50 yılda ambargosundan kolay kolay bir şey kaybetmeyecek ve bir şampiyon daha çıkaracak. O şampiyon da İstanbulspor olarak tahmin edildi.
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Toplama baktığımızda ise ilginç bir tablo çıkıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray 14'er kez şampiyonluk ipini göğüslemiş olarak tahmin ediliyor.
Beşiktaş hanesine on şampiyonluk daha ekliyor, Trabzonspor ise 7 şampiyonluk daha kazanmış görünüyor.
Göztepe, Başakşehir, Altınordu, Adana Demirspor, Konyaspor ve İstanbulspor da birer şampiyonluk kazanıyor.
Bu hesaplamaya göre 24 şampiyonluğu olan Galatasaray, 38 kez şampiyon olarak 50 yıl sonunda 7 yıldıza erişecek.
19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe de 33 şampiyonluğa erişecek ve 6 yıldıza ulaşacak.
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16 şampiyonluğu olan Beşiktaş ise 26 şampiyonluğa ulaşarak 5.yıldızı armasına ekleyecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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