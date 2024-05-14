Yapay Zeka Savaşları Kızışıyor: Google Metinden Video Üreten Yeni Yapay Zeka Veo'yu Tanıttı

Yapay zeka savaşları gün geçtikçe kızışıyor. OpenAI'ın yeni duyurduğu ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o birbirinden farklı pek çok özelliği sahip. Bu gelişmenin üzerine Google da yapay zeka destekli video modeli Veo'yu tanıttı.

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