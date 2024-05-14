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Yapay Zeka Savaşları Kızışıyor: Google Metinden Video Üreten Yeni Yapay Zeka Veo'yu Tanıttı

Yapay Zeka Savaşları Kızışıyor: Google Metinden Video Üreten Yeni Yapay Zeka Veo'yu Tanıttı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.05.2024 - 22:43

Yapay zeka savaşları gün geçtikçe kızışıyor. OpenAI'ın yeni duyurduğu ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o birbirinden farklı pek çok özelliği sahip. Bu gelişmenin üzerine Google da yapay zeka destekli video modeli Veo'yu tanıttı. 

Gelin bir göz atalım!

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Yapay zeka robotu ChatGPT'nin geliştirici OpenAI, yeni yapay zeka güncellemesini tanıttı.

Yapay zeka robotu ChatGPT'nin geliştirici OpenAI, yeni yapay zeka güncellemesini tanıttı.

GPT-4o güncellemesi ile ChatGPT'ye yepyeni özellikler geldi. Artık yapay zekanın sesli sohbetlerde gerçek bir insan gibi diyalog kurabildiği, sesli çeviri yapabildiği, insan gibi tepkiler verebildiği görüldü.

ChatGPT'nin yeni tanıttığı yapay zeka, elbette rakipsiz kalmadı. Google, metinden yüksek kaliteli ve uzun süreli videolar üretebilen yeni yapay zekası Veo'yu tanıttı.

ChatGPT'nin yeni tanıttığı yapay zeka, elbette rakipsiz kalmadı. Google, metinden yüksek kaliteli ve uzun süreli videolar üretebilen yeni yapay zekası Veo'yu tanıttı.

Google'ın yapay zekası Veo, 1080p kaliteye kadar videolar üretebiliyor. Ayrıca videolar 60 saniyeden daha uzun sürebiliyor. 

Veo'nun sürrealizmden animasyona, gerçekçi videolara kadar geniş bir yelpazede çıktılar sunuyor.

Google'ın Veo ile üretmiş olduğu bu videonun uzunluğu, tam 66 saniye.

Google'ın paylaştığı yapay zeka videolarının üretimi için yazılan metinler ise şu şekilde: "Birçok benekli denizanası suyun altında hareket ediyor. Vücutları şeffaf ve okyanusun derinliklerinde parlıyorlar."

"Bir nilüferin açılışının zaman atlaması, koyu arkaplanda."

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“Yalnız bir kovboy, güzel bir gün batımında, yumuşak ışıkta, sıcak renklerde, açık bir ovada atını sürüyor.”

"“Loş bir kafede tek başına oturan bir kadın, önünde yarım kalmış bir roman açık. Film noir estetiği, gizemli bir atmosfer. Siyah ve beyaz.”

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