Yapay Zeka Girişimciliği Öldürür mü, Doğurur mu? Dr. Mustafa Çağa ile Röportaj
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Yapay zeka teknolojileri iş dünyasındaki dengeleri değiştirirken, girişimcilik ekosistemi tarihsel bir dönüşümün eşiğinden geçiyor. Setaş Global Makine Genel Müdürü ve Girişimcilik Araştırmacısı Dr. Mustafa Çağa, geleneksel iş modellerini sarsan bu yeni dönemin risklerini, fırsatlarını ve yeni nesil girişimciliğin geleceğini değerlendirdi.
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Hocam, yapay zeka her yerde konuşuluyor. Girişimciler için bu bir tehdit mi, bir fırsat mı?
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"Yapay zeka işleri elimizden alacak" söylemi çok yaygın. Buna ne diyorsunuz?
Yapay zekayla girişimcilik yaparken en sık yapılan hata nedir?
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