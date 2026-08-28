Yapay Zeka Girişimciliği Öldürür mü, Doğurur mu? Dr. Mustafa Çağa ile Röportaj

İkisi de, ama sıraları var. Önce bir şeyleri öldürüyor, sonra yenilerini doğuruyor. Bu tarihsel olarak hep böyle oldu: matbaa kâtipliği bitirdi ama gazetecilik doğdu, internet perakendeyi sarstı ama e-ticaret girişimciliği patladı. Yapay zeka da aynı döngüde. Şu an 'öldürme' fazındayız, ama 'doğurma' fazı çok daha büyük olacak.

Türkiye'de tablo nasıl görünüyor? Rakamlar ne diyor?

Rakamlar gerçekten ilginç. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin verilerine göre Nisan 2026 itibarıyla ülkemizde 482 yapay zeka girişimi faaliyet gösteriyor. 2017'de bu sayı sadece 24'tü. Dokuz yılda yirmi kat büyüme. Bu bir ekosistem değişikliği değil, bir ekosistem doğumu. Ve ilginç olan şu: yeni girişimlerin her üç tanesinden biri artık 'Agentic AI' alanında, yani basit soru-cevap sistemleri değil, karmaşık görevleri anlayan, karar alan ve süreci uçtan uca tamamlayan yapılar. Bu olgunlaşma işareti.

Peki geleneksel girişimci bu tabloda nerede duruyor? Yazılım bilmeyen biri yapay zekadan faydalanabilir mi?

Kesinlikle. Aslında şu an en büyük yanlış algı bu: yapay zeka sadece yazılımcının işi diye düşünülüyor. Hayır. Yapay zekayı artık sadece büyük şirketler değil, tek kişilik girişimler bile günlük operasyonlarına dahil edebiliyor; düşük sermayeyle başlanabilecek onlarca yeni iş modeli ortaya çıktı. Bir avukat düşünün: tekrarlayan belge işlerini yapay zekaya bırakıp danışmanlığa odaklanıyor. Bir muhasebeci, bir pazarlamacı, bir lojistikçi... Araç herkesin elinde; mesele onu kendi alanına doğru uygulamak.