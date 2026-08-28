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Yapay Zeka Girişimciliği Öldürür mü, Doğurur mu? Dr. Mustafa Çağa ile Röportaj

etiket Yapay Zeka Girişimciliği Öldürür mü, Doğurur mu? Dr. Mustafa Çağa ile Röportaj

Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
28.08.2026 - 11:56
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Yapay zeka teknolojileri iş dünyasındaki dengeleri değiştirirken, girişimcilik ekosistemi tarihsel bir dönüşümün eşiğinden geçiyor. Setaş Global Makine Genel Müdürü ve Girişimcilik Araştırmacısı Dr. Mustafa Çağa, geleneksel iş modellerini sarsan bu yeni dönemin risklerini, fırsatlarını ve yeni nesil girişimciliğin geleceğini değerlendirdi.

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Hocam, yapay zeka her yerde konuşuluyor. Girişimciler için bu bir tehdit mi, bir fırsat mı?

Hocam, yapay zeka her yerde konuşuluyor. Girişimciler için bu bir tehdit mi, bir fırsat mı?

İkisi de, ama sıraları var. Önce bir şeyleri öldürüyor, sonra yenilerini doğuruyor. Bu tarihsel olarak hep böyle oldu: matbaa kâtipliği bitirdi ama gazetecilik doğdu, internet perakendeyi sarstı ama e-ticaret girişimciliği patladı. Yapay zeka da aynı döngüde. Şu an 'öldürme' fazındayız, ama 'doğurma' fazı çok daha büyük olacak.

Türkiye'de tablo nasıl görünüyor? Rakamlar ne diyor?

Rakamlar gerçekten ilginç. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin verilerine göre Nisan 2026 itibarıyla ülkemizde 482 yapay zeka girişimi faaliyet gösteriyor. 2017'de bu sayı sadece 24'tü. Dokuz yılda yirmi kat büyüme. Bu bir ekosistem değişikliği değil, bir ekosistem doğumu. Ve ilginç olan şu: yeni girişimlerin her üç tanesinden biri artık 'Agentic AI' alanında, yani basit soru-cevap sistemleri değil, karmaşık görevleri anlayan, karar alan ve süreci uçtan uca tamamlayan yapılar. Bu olgunlaşma işareti.

Peki geleneksel girişimci bu tabloda nerede duruyor? Yazılım bilmeyen biri yapay zekadan faydalanabilir mi?

Kesinlikle. Aslında şu an en büyük yanlış algı bu: yapay zeka sadece yazılımcının işi diye düşünülüyor. Hayır. Yapay zekayı artık sadece büyük şirketler değil, tek kişilik girişimler bile günlük operasyonlarına dahil edebiliyor; düşük sermayeyle başlanabilecek onlarca yeni iş modeli ortaya çıktı. Bir avukat düşünün: tekrarlayan belge işlerini yapay zekaya bırakıp danışmanlığa odaklanıyor. Bir muhasebeci, bir pazarlamacı, bir lojistikçi... Araç herkesin elinde; mesele onu kendi alanına doğru uygulamak.

"Yapay zeka işleri elimizden alacak" söylemi çok yaygın. Buna ne diyorsunuz?

"Yapay zeka işleri elimizden alacak" söylemi çok yaygın. Buna ne diyorsunuz?

Bu söylemin yarısı doğru, yarısı yanlış. Tekrarlayan, kurallı, tahmin edilebilir işler evet, büyük ölçüde otomasyona gidecek. Ama yeni iş tanımları da o hızda ortaya çıkıyor. 2026'da yapay zeka, finans, hukuk, sağlık ve üretim gibi sektörlerde operasyon maliyetlerini düşürürken iş gücü dönüşümünü de hızlandırıyor; insanların yeniden yetkinlik kazanmasını gerektiriyor. 'İş gidecek' değil, 'iş değişecek' demek daha doğru. Ve bu değişime hazırlanan girişimci için muazzam boşluklar açılıyor.

Yapay zekayla rekabet edemeyeceğim diye korkan girişimciye ne söylersiniz?

Şunu sorarım: Yapay zeka neyi iyi yapar, neyi yapamaz? Veri işler, örüntü bulur, hızlı üretir. Ama müşterinin gözüne bakıp güven veremez, yerel bağlamı anlayamaz, ilişki kuramaz. Türkiye'de girişimcilik büyük ölçüde güvene, ilişkiye, 'sen bu işi anlayan adamsın' algısına dayanıyor. Bunu yapay zeka yapamaz. Yapay zekayı kullanan girişimci hem hızlanır hem de bu insan tarafını daha güçlü tutar. Rakibiniz yapay zeka değil; yapay zekayı daha iyi kullanan diğer girişimci.

21 yaşında yapay zeka girişimi kuran Türk gençler var artık. Bu nesle bakışınız nasıl?

Hayranlık verici. 21 yaşındaki Türk girişimci Bahattin Berke Çoban, diş kliniklerinin dağınık dijital altyapısını tek sistemde birleştiren BioSmile AI'ı geliştirdi ve hedefi Amerika ile Avrupa pazarı. Bu bir istisna değil, bir işaret. Bu neslin avantajı şu: dijital araçlarla büyüdüler, yapay zekayı öğrenilmesi gereken bir şey olarak değil, doğal ortam olarak görüyorlar. Dezavantajları ise sabırsızlık. Yapay zeka hızlı prototip üretir ama iş geliştirmek, müşteri güveni inşa etmek hâlâ zaman alıyor.

Yapay zekayla girişimcilik yaparken en sık yapılan hata nedir?

Yapay zekayla girişimcilik yaparken en sık yapılan hata nedir?

Araç olmaktan çıkıp amaç haline getirmek. 'Yapay zeka kullanan bir şirket kuracağım' diye yola çıkmak yanlış soru. Doğru soru şu: 'Hangi problemi çözüyorum, ve yapay zeka bunu daha hızlı, daha ucuz ya da daha iyi yapmama yardım edebilir mi?' Fark şu: biri teknoloji arıyor, diğeri müşteri arıyor. Müşteri arayan kazanır.

Yapay zeka girişimciliğin önünü açıyor mu, yoksa kapıyı büyük oyunculara mı açıyor?

İkisini de yapıyor, ama ölçek farklı. Büyük şirketler daha hızlı adapte olur çünkü kaynakları var. Ama yapay zeka aynı zamanda küçük oyuncunun da silahlanmasına izin veriyor. Yapay zeka, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha önce yalnızca büyük markaların erişebildiği gelişmiş araçları kullanabilmesini sağlıyor. Yani giriş bariyeri düşüyor. Dün 10 kişilik ekiple yapılan iş, bugün 2 kişiyle yapılabiliyor. Bu girişimci için devrimci bir eşitleyici.

Son olarak: Yapay zekayı henüz işine dahil etmemiş girişimciye tek bir tavsiye.

Bugün, bir saatini al. Yapay zekaya en sık yaptığın tekrarlayan işi anlat ve yardım iste. Sadece bir saatlik deney. Çünkü yapay zekanın ne yapıp ne yapamayacağını okumayla değil, deneyerek anlarsın. Korkmana gerek yok: bu araç seni geçmek için değil, seninle çalışmak için tasarlandı. Kullananlar önde olacak. Kullanmayanlar ise hâlâ 'acaba mı kullansak' diye düşünürken geride kalacak.

Dr. Mustafa Çağa Kimdir?

Setaş Global Makine Genel Müdürü olan Dr. Mustafa Çağa, girişimcilik alanında akademik çalışmalar yürüten bağımsız bir araştırmacıdır. Dönüşümcü liderlik, kurumsal girişimcilik ve ekip davranışları üzerine yayımlanmış çalışmaları bulunan Çağa, Onedio'da girişimcilik üzerine köşe yazıları yazmaktadır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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