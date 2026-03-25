onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Yapay Zeka Cevaplıyor: Yapay Zeka Kullanımı Bir Gün Yasaklanabilir mi? Bu İnsanlığın Faydasına mı Olur?

etiket Yapay Zeka Cevaplıyor: Yapay Zeka Kullanımı Bir Gün Yasaklanabilir mi? Bu İnsanlığın Faydasına mı Olur?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
25.03.2026 - 17:01

Yapay zeka hayatımıza bir anda girdi ve tamamen ele geçirdi diyebiliriz. Son birkaç yıldır yapay zeka olmadan hiçbir şey yapamıyoruz neredeyse. Bu kadar hayatımızın içindeyken en çok sorulan soru elbette günün birinde yapay zeka yasaklanır mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekânın tamamen yasaklanması mümkün mü?

Yapay zeka, bu soruya net bir yanıt veriyor aslında. 

Tam bir yasak teoride mümkün görünse de pratikte neredeyse imkânsız ve büyük ihtimalle zararlı olur.

Bunu imkansız görmesinin bazı nedenleri var elbette.

Teknik olarak devletler birçok teknolojiyi sınırlayabilir. Nükleer silahlar, biyolojik silahlar veya bazı genetik deneyler buna örnek. Fakat yapay zekâ bu teknolojilerden farklıdır. Çünkü yapay zekâ bir tek cihaz ya da tek laboratuvar ürünü değil, bir bilgi ve yazılım ekosistemi.

Yapay zeka modelleri artık herhangi bir yerde geliştirilebiliyor.

Bugün üniversitelerde, şirketlerde ve hatta bireysel bilgisayarlarda bile yapay zekâ modelleri geliştirilebiliyor. Açık kaynak kodlu sistemler sayesinde bu bilgi dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Bir ülke yasak koysa bile başka bir ülkede geliştirme devam eder. İnternet çağında bilgi akışını tamamen durdurmak neredeyse imkânsız.

Yani anlaşılacağı üzere yapay zekayı yasaklamak pek de mümkün değil!

Yapay zekanın cevabı da tam bu şekilde. Tamamen yasaklamak yerine belli düzenlemelerin olacağını belirtiyor. 

Bu yüzden gerçekçi senaryo tam yasak değil, sıkı düzenleme olur.

Bu konuda teknoloji tarihine de bakılabilir aslında.

Teknoloji tarihine bakınca aynı tartışma birçok kez yaşandı. Sanayi devriminde makineler işçilerin işini elinden alacak diye makine kırma hareketleri ortaya çıktı. Daha sonra otomasyon fabrikalara girdiğinde benzer korkular tekrar gündeme geldi. 

Her ne kadar tarih boyunca tartışılsa da sonuç aynı!

Teknolojiler başta korkutucu olsa da hiçbir zaman tamamen yasaklanamadı. Bunun yerine kurallar, meslek dönüşümleri ve yeni ekonomik modeller ortaya çıktı. Yapay zekâ da büyük ihtimalle aynı yolu izleyecek.

Yapay zekanın yasaklanmasının nedenleri neler olabilir peki?

Bazı riskler gerçekten ciddi. Bunları romantize etmeye gerek yok. Bu nedenle bazı uzmanlar yapay zekâ gelişiminin durdurulmasını veya en azından ciddi şekilde frenlenmesini savunuyor.

Yasaklanması için bazı nedenler şunlar olabilir:

1. İş gücü dönüşümü

Birçok meslek otomasyonla değişiyor. Metin yazımı, grafik tasarım, müşteri hizmetleri gibi alanlarda ciddi dönüşüm var. Bu durum ekonomik eşitsizliği artırabilir.

2. Bilgi manipülasyonu

Deepfake videolar, sahte haber üretimi ve propaganda araçları artık çok daha güçlü.

3. Güç yoğunlaşması

Büyük teknoloji şirketleri devasa veri ve işlem gücüne sahip. Bu da ekonomik ve politik güç dengesini değiştirebilir.

4. Otonom silahlar

Askerî yapay zekâ sistemleri uluslararası güvenlik için ciddi risk oluşturuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tamamen yasaklanması insanlığa bir fayda sağlar mı?

Burada kritik bir mantık hatası var: Yapay zekâ tek başına iyi ya da kötü bir şey değil. Tıpkı elektrik gibi bir araç. Bugün birçok bilimsel keşif veri analizi yapan yapay zekâ sistemleri sayesinde hızlanıyor. Dolayısıyla tüm teknolojiyi yasaklamak, problemi çözmek yerine insanlığın ilerleme araçlarından birini ortadan kaldırmak anlamına gelir.

Yapay zeka tamamen ortadan kaldırılsa hangi alanlarda kayıplar olur?

  • Kanser teşhisinde kullanılan erken tanı sistemleri

  • İklim değişikliğini modelleyen simülasyonlar

  • Tarım verimliliğini artıran algoritmalar

  • Deprem ve afet tahmin sistemleri

  • Yeni ilaç geliştirme süreçleri

Yani, yapay zekânın tamamen yasaklanması çok düşük bir ihtimal.

Daha gerçekçi senaryo şu:

  • Teknoloji gelişmeye devam edecek

  • Devletler ve uluslararası kurumlar kurallar koyacak

  • Toplum yeni meslekler ve yeni etik standartlar geliştirecek

Kısacası mesele yapay zekâyı durdurmak değil, onu insanlığın kontrolünde tutabilmek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın