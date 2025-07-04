Yapay zekanın en sevdiğimiz çıkarımı şu oldu: İstanbul tam anlamıyla bir ilişki şehri. Gidince özlenir, kalınca bazen bıktırır. Ama ne olursa olsun, İstanbul’un yarattığı anılar, çoğu şehirden daha yoğun ve unutulmaz olur. Burada yaşamak zor ama öğretici. Her gün yeni bir şey öğrenir, hayatla ilgili başka dersler çıkarırsın. Şehri terk etmek bir kopuş değil, belki de yeni bir versiyona geçmek gibi. Ama gittiğinde bile içinde bir “Acaba şimdi İstanbul’da ne oluyor?” sorusu hep kalır.