Yapay Zeka Cevaplıyor: İstanbul’da Yaşamak mı Daha Mantıklı, Yoksa Şehri Terk Etmek mi?
Kalabalık, trafik, kira fiyatları, ama bir yandan da vapurda çay içmek, gece 3’te bile açık dönerci bulmak… İstanbul tam bir “aşk-nefret” ilişkisi! Peki, gerçekten İstanbul’da kalmak mı mantıklı, yoksa “Hadi ben kaçtım” deyip başka bir şehre göçmek mi? Bu soruyu yapay zekaya sorduk, yanıtlar düşündürücü olduğu kadar eğlenceli de!
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Kira mı dediniz? İstanbul’da ev değil, sanki NFT kiralıyorsun!
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Trafik! Sabah çıktın, akşam döndün ama işe varamadın!
Sosyal hayat mı? “Evden çıkınca her şey olabilir!” diyen şehir: İstanbul.
Güvenlik konusu? İstanbul biraz GTA, biraz Sims...
İş olanakları mı? İstanbul hala fırsatların merkezi ama bedeli ağır!
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Şehri terk etmek özgürlük mü getirir, yalnızlık mı?
İstanbul’dan gidenin aklı kalır, kalan da “Bir gün giderim.” der.
Peki ya sonuç?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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