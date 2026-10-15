Yapay Zeka Cevaplıyor: Gelecekte En Çok Para Harcayacağımız 10 Alan Ne Olacak?

Dünya değiştikçe para harcanılan alanlar da değişiyor. Bugün lüks olarak gördüğümüz bazı teknolojiler yarının günlük ihtiyaçlarına dönüşürken, henüz hayatımıza tam olarak girmemiş bazı sektörler büyük ekonomik alanlar yaratmaya hazırlanıyor. Peki gelecekte en çok parayı hangi alanlara harcayacağız? Bu soruyu yapay zekaya sorduk. Bakalım o alanlar neler?