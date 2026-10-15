article/comments
article/share
Haberler
Finans
Yapay Zeka Cevaplıyor: Gelecekte En Çok Para Harcayacağımız 10 Alan Ne Olacak?

etiket Yapay Zeka Cevaplıyor: Gelecekte En Çok Para Harcayacağımız 10 Alan Ne Olacak?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
15.10.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya değiştikçe para harcanılan alanlar da değişiyor. Bugün lüks olarak gördüğümüz bazı teknolojiler yarının günlük ihtiyaçlarına dönüşürken, henüz hayatımıza tam olarak girmemiş bazı sektörler büyük ekonomik alanlar yaratmaya hazırlanıyor. Peki gelecekte en çok parayı hangi alanlara harcayacağız? Bu soruyu yapay zekaya sorduk. Bakalım o alanlar neler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Biyolojik gençleşme terapileri

1. Biyolojik gençleşme terapileri

Eskiden cilde sürülen basit kremler veya takviye vitaminler artık geçmişte kalıyor. Gelecekte hücrelerin yaşlanmasını durduran, genetik kodları yenileyen ve biyolojik yaşı onlarca yıl geriye atan ultra gelişmiş anti-aging terapileri hayatın merkezinde olacak. İnsanlık yaşlanmayı tıpkı tedavi edilebilir bir hastalık gibi görecek ve daha uzun, dinç bir yaşam sürmek için bütçesinin büyük bir kısmını biyoteknoloji kliniklerine aktaracak.

2. Yapay zeka asistan abonelikleri

2. Yapay zeka asistan abonelikleri

Sabah alarmından finansal yatırımlara, günün menüsünden kariyer planlamasına kadar her şeyi kusursuz yöneten dijital akıllar en büyük yardımcı haline gelecek. İnsanları kendilerinden daha iyi tanıyan, duygusal durumları analiz edip duruma göre tepki veren gelişmiş yapay zeka modelleri hayatın vazgeçilmez bir parçasına dönüşecek. Farklı alanlarda uzmanlaşmış bu dijital asistanların üst düzey özelliklerine erişebilmek için her ay ciddi miktarda abonelik ücreti ödenmek zorunda kalınacak.

3. Dijital mülk ve avatar modası

3. Dijital mülk ve avatar modası

Zamanın büyük bir çoğunluğu artırılmış ve sanal gerçeklik evrenlerinde geçmeye başladığında tarz burada da konuşacak. Avatarların giyeceği dünyaca ünlü markaların dijital tasarımları, sanal konserlerdeki VIP alanlar veya dijital dünyadaki arsalar için astronomik paralar harcanacak. Fiziksel gardırobu yenilemek yerine avatarın şıklığına yatırım yapmak yeni nesil bir statü göstergesi haline gelecek.

4. Sentetik gıda ve temiz su kaynakları

4. Sentetik gıda ve temiz su kaynakları

İklim değişiklikleri ve kaynakların azalmasıyla birlikte doğal ve katkısız gıdaya ulaşmak net bir şekilde lüks haline dönüşecek. Dikey tarım çiftliklerinde yetiştirilen özel sebzeler, laboratuvar ortamında üretilen kaliteli proteinler ve özel filtreleme sistemlerinden geçen saf sular için ciddi bütçeler ayrılacak. Besin değeri kişiselleştirilmiş, vitamin ve mineral yüklemesi yapılmış bu yeni nesil gıdalar günlük gıda harcamalarını katlama potansiyeline sahip olacak.

5. Uzay turizmi ve yörünge altı geziler

5. Uzay turizmi ve yörünge altı geziler

Klasik deniz, kum ve güneş tatillerinin dönemi kapanırken lüks anlayışı atmosferin dışına taşınacak. Yer çekimsiz ortamda birkaç gün geçirmek, dünyayı uzaydan izlemek veya ay otellerinde konaklamak için yıllarca birikim yapılacak. Başlangıçta uçuk fiyatlara sahip olacak bu geziler zamanla yaygınlaşsa da yine de en pahalı hobilerden biri olmaya devam edecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Beyin ve bilgisayar arayüz çipleri

6. Beyin ve bilgisayar arayüz çipleri

Sadece düşünce gücüyle cihazları yönetmek veya hafızaya anında veri yüklemek bilim kurgu filmlerinden çıkıp günlük rutin haline gelecek. Zihinsel odaklanmayı artıran, yabancı dilleri saniyeler içinde beyne entegre eden bu çipler iş hayatındaki rekabette öne geçmenin anahtarı olacak. Çip donanımlarını yükseltmek ve en yeni zihinsel yetenek paketlerini satın almak için ciddi yatırımlar yapılacak.

7. Kişiselleştirilmiş genetik tedaviler

7. Kişiselleştirilmiş genetik tedaviler

Standart eczane ilaçlarının yerini tamamen insanların DNA yapısına özel olarak sentezlenen akıllı moleküller alacak. Hastalanmadan önce potansiyel riskleri tespit edip ortadan kaldıran koruyucu sağlık sistemleri hayat kalitesini maksimuma çıkaracak. Gen haritasına göre hazırlanan bu özel tedavi yöntemleri ve önleyici terapiler maliyet açısından oldukça yüksek seviyelerde seyredecek.

8. Akıllı sürdürülebilirlik ve iklim sistemleri

8. Akıllı sürdürülebilirlik ve iklim sistemleri

Aşırı hava olayları ve değişen iklim koşulları sebebiyle yaşam alanlarını korunaklı birer kaleye dönüştürmek bir zorunluluk haline gelecek. Kendi enerjisini üreten, suyunu dönüştüren ve dışarıdaki hava kalitesinden etkilenmeyen akıllı ev sistemleri kurmak büyük bir yatırım gerektirecek. Evleri çevresel tehditlere karşı izole eden bu yüksek teknolojik donanımlar hem kurulum hem de sürdürülebilirlik aşamasında yüksek tutarlar talep edecek.

9. Sürekli yeniden eğitim ve beceri güncelleme programları

9. Sürekli yeniden eğitim ve beceri güncelleme programları

İş dünyasında yapay zeka ve otomasyonun hızı arttıkça tek bir üniversite diplomasıyla ömür boyu çalışmak tarihe karışacak. İnsanlar mesleki geçerliliklerini koruyabilmek adına birkaç yılda bir kendilerini tamamen baştan eğitmek ve yeni beceriler kazanmak zorunda kalacak. Şirketlerin talep ettiği güncel yetkinlik sertifikalarını almak ve yeni nesil araçları öğrenmek ciddi kurs ve akademi ücretleri gerektirecek.

10. Biyometrik veri güvenliği ve siber koruma sigortaları

10. Biyometrik veri güvenliği ve siber koruma sigortaları

Kişisel veri kavramı artık şifrelerin ötesine geçerek yüz, ses, retina ve hatta genetik haritaya kadar genişleyecek. Biyometrik verilerin çalınması veya kimlik hırsızlığı vakaları arttıkça bireysel siber güvenlik sigortaları en temel harcama kalemlerinden biri haline gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın