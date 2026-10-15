Yapay Zeka Cevaplıyor: Gelecekte En Çok Para Harcayacağımız 10 Alan Ne Olacak?
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Dünya değiştikçe para harcanılan alanlar da değişiyor. Bugün lüks olarak gördüğümüz bazı teknolojiler yarının günlük ihtiyaçlarına dönüşürken, henüz hayatımıza tam olarak girmemiş bazı sektörler büyük ekonomik alanlar yaratmaya hazırlanıyor. Peki gelecekte en çok parayı hangi alanlara harcayacağız? Bu soruyu yapay zekaya sorduk. Bakalım o alanlar neler?
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1. Biyolojik gençleşme terapileri
2. Yapay zeka asistan abonelikleri
3. Dijital mülk ve avatar modası
4. Sentetik gıda ve temiz su kaynakları
5. Uzay turizmi ve yörünge altı geziler
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6. Beyin ve bilgisayar arayüz çipleri
7. Kişiselleştirilmiş genetik tedaviler
8. Akıllı sürdürülebilirlik ve iklim sistemleri
9. Sürekli yeniden eğitim ve beceri güncelleme programları
10. Biyometrik veri güvenliği ve siber koruma sigortaları
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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