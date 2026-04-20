Yapay Zeka Cevaplıyor: 20 Yıl Sonra Hangi İnsan Becerileri “Paha Biçilemez” Olacak?

Yapay zeka senin ses tonundan üzgün olduğunu anlayabilir, hatta sana bir teselli cümlesi bile kurabilir ama o üzüntüyü seninle birlikte yaşayamaz. Gelecekte birinin sadece ne dediğine değil, ne hissederek sustuğuna odaklanabilenler paha biçilemez olacak. Bir insanın ruhuna dokunmak, samimiyetle 'seni anlıyorum' diyebilmek ve gerçek bir güven ilişkisi kurmak, hiçbir algoritmanın çözemeyeceği kadar karmaşık ve değerli bir yetenek olarak kalacak.