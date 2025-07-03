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Yapay Zeka Asistanlarının Boş Zamanlarında Dinlediği Şarkılar

etiket Yapay Zeka Asistanlarının Boş Zamanlarında Dinlediği Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
03.07.2025 - 23:43

Siz de merak etmiyor musunuz? Acaba yapay zeka asistanı olsanız boş zamanlarınızda hangi şarkıyı dinlerdiniz? Onlar da dinliyor mudur? Tam olarak bu deli saçması sorudan yola çıkarak yapay zeka asistanlarının boş zamanlarında dinleyebileceği şarkılardan bir liste hazırladık, haydi başlayalım!

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1. Bruno Mars - The Lazy Song

2. Pharrel Williams - Happy

3. Gotye - Somebody That I Used To Know

4. Lola Young - Messy

5. Chezile - Beanie

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6. Coldplay - Paradise

7. Rema & Selena Gomez - Calm Down

8. The Weeknd - I Feel Coming ft. Daft Punk

9. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

10. Justin Timberlake - TKO

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11. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monae

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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