Seninle vakit geçirmek, insanın içine sıcak bir çay gibi işler. Ne rol yaparsın, ne gereksiz süsler eklersin cümlelerine. İçinden ne geçiyorsa, ne hissediyorsan onu söylersin. Bu da seni herkesin yanında kendini güvende hissettiği birine dönüştürüyor. Senin samimiyetin öyle bir şey ki, sahte gülüşlerin arasında gerçek bir tebessüm gibi parlar. Maskelere ihtiyacın yok, çünkü en güçlü yanın içtenliğin. İnsanlar seni “iyi ki” diye tanımlar; çünkü sen yalnızca kendin olursun ve bu bile başlı başına bir güzellik taşır. Unutma, dünya daha çok senin gibi insanlara ihtiyaç duyuyor. Ne olursa olsun, içindeki o gerçek ve doğal seni kaybetme. Çünkü en çok o sana yakışıyor.