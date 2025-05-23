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Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar Samimisin?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar Samimisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 17:01

Samimi olmak her zaman kolay olmaz. Samimiyeti çoğu zaman yakınlarımıza ve sevdiklerimize gösteririz. Peki senin samimiyetin gerçek mi? Sevdiklerine karşı ne kadar samimisin? 

Hadi teste!

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1. Birini hiç sevmediğin halde “Çok tatlı biri ya” der misin?

2. Birinden hoşlandığın halde ilgisizmiş gibi davranır mısın?

3. Kötü hissettiğin halde iyiyim deyip geçiştirir misin?

4. Kendi çıkarın için bir sırrı sızdırır mısın?

5. Tanımadığın biri hakkında önyargılı konuşur musun?

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6. Sosyal medyada çok eğleniyoruz diye story atarken aslında sıkıldığın olur mu?

7. Arkadaşının başarısına kıskançlık hissedip bunu asla belli etmemeyi seçer misin?

8. Biriyle plan yapıp o gün gelince iptal etmeye çalışır mısın?

9. Bir tartışmada haklı olmadığını bildiğin halde sırf egondan geri adım atmaz mısın?

10. Kendini olduğundan farklı göstermek için küçük yalanlar söyler misin?

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Sen hiç samimi değilsin!

Evet, itiraf edelim, bazen öyle bir rüzgar estiriyorsun ki, çevrendeki insanlar seni adeta beyaz bir sayfa gibi görüyorlar. Ancak, bu beyaz sayfanın altında kalabalık bir iç dünya yatıyor. Duygularını, düşüncelerini ve hatta yaşadıklarını çoğu zaman saklıyorsun. Bu durum, dışarıdan bakıldığında seni daha samimi ve içten gösterse de aslında sahiciliğinden uzaklaştırıyor. Çünkü gerçek sen, içinde biriktirdiğin duyguların, düşüncelerin ve yaşadıklarının toplamısın. Bu nedenle biraz daha kendin olmayı denemelisin. Kendi doğrularınla, duygularınla ve düşüncelerinle hareket etmelisin. Unutma, dünya seni olduğun gibi kabul etmeye hazır. Kendin olmak, sahici olmak demektir ve sahici olmak her zaman daha etkileyicidir.

Sen samimiyetin vücut bulmuş halisin!

Seninle vakit geçirmek, insanın içine sıcak bir çay gibi işler. Ne rol yaparsın, ne gereksiz süsler eklersin cümlelerine. İçinden ne geçiyorsa, ne hissediyorsan onu söylersin. Bu da seni herkesin yanında kendini güvende hissettiği birine dönüştürüyor. Senin samimiyetin öyle bir şey ki, sahte gülüşlerin arasında gerçek bir tebessüm gibi parlar. Maskelere ihtiyacın yok, çünkü en güçlü yanın içtenliğin. İnsanlar seni “iyi ki” diye tanımlar; çünkü sen yalnızca kendin olursun ve bu bile başlı başına bir güzellik taşır. Unutma, dünya daha çok senin gibi insanlara ihtiyaç duyuyor. Ne olursa olsun, içindeki o gerçek ve doğal seni kaybetme. Çünkü en çok o sana yakışıyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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