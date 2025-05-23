Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar Samimisin?
Samimi olmak her zaman kolay olmaz. Samimiyeti çoğu zaman yakınlarımıza ve sevdiklerimize gösteririz. Peki senin samimiyetin gerçek mi? Sevdiklerine karşı ne kadar samimisin?
Hadi teste!
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1. Birini hiç sevmediğin halde “Çok tatlı biri ya” der misin?
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2. Birinden hoşlandığın halde ilgisizmiş gibi davranır mısın?
3. Kötü hissettiğin halde iyiyim deyip geçiştirir misin?
4. Kendi çıkarın için bir sırrı sızdırır mısın?
5. Tanımadığın biri hakkında önyargılı konuşur musun?
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6. Sosyal medyada çok eğleniyoruz diye story atarken aslında sıkıldığın olur mu?
7. Arkadaşının başarısına kıskançlık hissedip bunu asla belli etmemeyi seçer misin?
8. Biriyle plan yapıp o gün gelince iptal etmeye çalışır mısın?
9. Bir tartışmada haklı olmadığını bildiğin halde sırf egondan geri adım atmaz mısın?
10. Kendini olduğundan farklı göstermek için küçük yalanlar söyler misin?
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Sen hiç samimi değilsin!
Sen samimiyetin vücut bulmuş halisin!
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