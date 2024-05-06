Yapacakları Tek Bir Şey ile Hayatlarının Büyük Ölçüde Değişeceğini Düşünen 15 Kişi
Yapacakları Tek Bir Şey ile Hayatlarının Büyük Ölçüde Değişeceğini Düşünen 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen yaptığımız tek bir şey hayatımızı önemli ölçüde etkileyebilir. Gelin insanların yaparlarsa hayatlarını büyük ölçüde değiştireceğini düşündükleri şeylere bir göz atalım!
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1. “Kesinlikte ertelememek. Bazen bu huyumu değiştirmek istiyorum ama bunu da bir ertesi günü bırakıyorum."
2. “Lasik göz ameliyatı. Gözlüklerimden tamamen kurtulup rahatlayabilirim ama olur da bir komplikasyon çıkarsa gözlerimi tamamen kaybedebilirim."
3. “ Erken kalkmak ve egzersiz yapmak."
4. “Para harcamayı bırakıp kendim yemek yapmaya başlamak istiyorum."
5. “Kötü özelliklerimi aramak yerine kendimi olduğum gibi kabul edip sevsem her şey çok daha farklı olurdu. "
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6. “Psikoloğa gitmek isterdim ama bendeki şansla psikolog beni zorbalayan kişilerden biri çıkardı."
7. “İlk adımı atan kişi olmak."
8. “Meditasyon yapmayı alışkanlık haline getirebilmek isterdim. Bana çok faydası olurdu."
9. “Taşındığım ülkenin dilini öğrenmek."
10. “Elimden gelenin en iyisini yapmak."
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11. “Zayıflamak isterdim. Hayatımda bir çok şey değişirdi ve en başta sağlıklı olurdum."
12. “Düzenli bir uyku düzeni oluşturmak."
13. “Ehliyet almak.''
14. “Daha sosyal olmak. Hayatımı bir odaya tıkalı geçirmek istemiyorum."
15. “Sevgilim olsa hayatım kökten değişirdi ve içimdeki bu boşluk kapanırdı."
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