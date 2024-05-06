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Yapacakları Tek Bir Şey ile Hayatlarının Büyük Ölçüde Değişeceğini Düşünen 15 Kişi

Yapacakları Tek Bir Şey ile Hayatlarının Büyük Ölçüde Değişeceğini Düşünen 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 10:01

Bazen yaptığımız tek bir şey hayatımızı önemli ölçüde etkileyebilir. Gelin insanların yaparlarsa hayatlarını büyük ölçüde değiştireceğini düşündükleri şeylere bir göz atalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. “Kesinlikte ertelememek. Bazen bu huyumu değiştirmek istiyorum ama bunu da bir ertesi günü bırakıyorum."

1. “Kesinlikte ertelememek. Bazen bu huyumu değiştirmek istiyorum ama bunu da bir ertesi günü bırakıyorum."

2. “Lasik göz ameliyatı. Gözlüklerimden tamamen kurtulup rahatlayabilirim ama olur da bir komplikasyon çıkarsa gözlerimi tamamen kaybedebilirim."

3. “ Erken kalkmak ve egzersiz yapmak."

3. “ Erken kalkmak ve egzersiz yapmak."

“Ama şimdi gerçekçi olalım. Yatakta kalmak ve dizi izlemek çok daha ilgi çekici.'

4. “Para harcamayı bırakıp kendim yemek yapmaya başlamak istiyorum."

4. “Para harcamayı bırakıp kendim yemek yapmaya başlamak istiyorum."

5. “Kötü özelliklerimi aramak yerine kendimi olduğum gibi kabul edip sevsem her şey çok daha farklı olurdu. "

5. “Kötü özelliklerimi aramak yerine kendimi olduğum gibi kabul edip sevsem her şey çok daha farklı olurdu. "
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6. “Psikoloğa gitmek isterdim ama bendeki şansla psikolog beni zorbalayan kişilerden biri çıkardı."

7. “İlk adımı atan kişi olmak."

7. “İlk adımı atan kişi olmak."

8. “Meditasyon yapmayı alışkanlık haline getirebilmek isterdim. Bana çok faydası olurdu."

9. “Taşındığım ülkenin dilini öğrenmek."

9. “Taşındığım ülkenin dilini öğrenmek."

“Bu kariyerimde, dolayısıyla hayatımda bitüm çaplı değişimlere sebep olurdu.'

10. “Elimden gelenin en iyisini yapmak."

10. “Elimden gelenin en iyisini yapmak."
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11. “Zayıflamak isterdim. Hayatımda bir çok şey değişirdi ve en başta sağlıklı olurdum."

12. “Düzenli bir uyku düzeni oluşturmak."

12. “Düzenli bir uyku düzeni oluşturmak."

13. “Ehliyet almak.''

13. “Ehliyet almak.''

''Çünkü istediğim her yere istediğim zaman gidebilirdim.'

14. “Daha sosyal olmak. Hayatımı bir odaya tıkalı geçirmek istemiyorum."

14. “Daha sosyal olmak. Hayatımı bir odaya tıkalı geçirmek istemiyorum."

15. “Sevgilim olsa hayatım kökten değişirdi ve içimdeki bu boşluk kapanırdı."

15. “Sevgilim olsa hayatım kökten değişirdi ve içimdeki bu boşluk kapanırdı."

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