Yangın Merdivenleri Zemine Kadar İnmek Yerine Neden Yerden Yüksekte Tutuluyor?
Yangın Merdivenleri Zemine Kadar İnmek Yerine Neden Yerden Yüksekte Tutuluyor?
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Yangın merdivenlerinin yerden yüksek olmasının temel nedeni amacı dışında kullanılmalarını engellemek. Düşünsenize yerle aynı hizada olsalar kötü niyetli insanlar bu merdivenlerden içeriye girebilir.
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Peki acil durumda nasıl zemin kata inilebilir? Yangın merdivenlerinin son kısmında bir sarkıtma mekanizması yer alıyor. Böylece yukarıdan inen kişi basit bir hareketle bu mekanizmayı kullanarak güvenli bir şekilde yere ulaşabiliyor.
Öte yandan yönetmelikler hangi binalarda yangın merdiveni zorunlu olduğunu, bu merdivenlerin yüksekliğini ve malzemesini detaylı bir şekilde belirliyor. Örneğin çok katlı bir plaza ile bir kaç katlı bir bina için aynı kurallar geçerli değil.
Büyük yapılarda birden fazla yangın merdiveni zorunlu tutulurken daha küçük binalar için tek bir yangın merdiveni yeterli olabiliyor.
Son olarak neden dairesel olduklarının da bir yanıtı var.
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Dairesel yangın merdivenlerinin hızlı iniş için kolaylık sağlaması, ara katlardan çıkış yapacak kişileri de kapsayabilmesi neticede de insanların bina dışına inmesini sağlaması sağladığı avantajlar arasında yer alıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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