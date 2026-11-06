En Büyük Kör Noktan Ne?

Senin en büyük kör noktan, hayatındaki pek çok şeyi kontrol altında tutma isteğinin farkında olmaman. Ne istediğini bilen, kararlarını kolay kolay değiştirmeyen ve sorumluluk almaktan kaçınmayan birisin. Genellikle güçlü durmayı tercih ediyor, olayların kendi istediğin şekilde ilerlemesi için çaba gösteriyorsun. Ancak bu özelliğin zaman zaman farkında olmadan çevrendeki insanlara baskı uygulamana neden olabilir. Senin için bir işi doğru yapmak kadar, o işin nasıl yapılacağı da önemli. Başkalarının farklı yöntemlerini kabul etmekte zorlanabilir, onların kararlarına gereğinden fazla müdahale edebilirsin. Bunu çoğu zaman yardım etmek veya işleri kolaylaştırmak amacıyla yaptığını düşünüyorsun. Fakat karşı taraf senin bu tavrını güven eksikliği ya da kendi kararlarına saygı duyulmaması olarak algılayabilir.