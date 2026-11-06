En Büyük Kör Noktan Ne?
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Herkesin kendisiyle ilgili fark etmekte zorlandığı bir tarafı vardır. Bazen güçlü olduğumuzu düşündüğümüz özelliklerimiz bizi sınırlar, bazen de sürekli tekrarladığımız davranışların arkasındaki gerçek nedeni göremeyiz. Kendimizi ne kadar iyi tanıdığımızı düşünsek de bazı konularda kendimize karşı pek objektif olamayabiliriz. Peki senin en büyük kör noktan ne?
1. Birisi sana davranışlarınla ilgili eleştiri yaptığında nasıl tepki verirsin?
2. Bir arkadaşın sana sürekli aynı sorunundan bahsediyor ama hiçbir şey yapmıyorsa ne düşünürsün?
3. Hayatında bir şeyler istediğin gibi gitmediğinde ilk olarak ne yaparsın?
4. Yakın olduğun biri sana kırıldığını söylediğinde ne hissedersin?
5. Yeni bir ortama girdiğinde genellikle nasıl davranırsın?
6. Bir ilişkide seni en çok zorlayan durum hangisidir?
7. Bir konuda başarısız olduğunda kendine ne söylersin?
8. İnsanlar seni en çok hangi konuda eleştirir?
En Büyük Kör Noktan Kontrol İhtiyacın!
En Büyük Kör Noktan Kendini İhmal Etmen!
En Büyük Kör Noktan Gerçeklerden Kaçman!
En Büyük Kör Noktan Kendinden Şüphe Etmen!
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