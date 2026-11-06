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En Büyük Kör Noktan Ne?

En Büyük Kör Noktan Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
06.11.2026 - 11:39
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Herkesin kendisiyle ilgili fark etmekte zorlandığı bir tarafı vardır. Bazen güçlü olduğumuzu düşündüğümüz özelliklerimiz bizi sınırlar, bazen de sürekli tekrarladığımız davranışların arkasındaki gerçek nedeni göremeyiz. Kendimizi ne kadar iyi tanıdığımızı düşünsek de bazı konularda kendimize karşı pek objektif olamayabiliriz. Peki senin en büyük kör noktan ne?

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1. Birisi sana davranışlarınla ilgili eleştiri yaptığında nasıl tepki verirsin?

2. Bir arkadaşın sana sürekli aynı sorunundan bahsediyor ama hiçbir şey yapmıyorsa ne düşünürsün?

2. Bir arkadaşın sana sürekli aynı sorunundan bahsediyor ama hiçbir şey yapmıyorsa ne düşünürsün?

3. Hayatında bir şeyler istediğin gibi gitmediğinde ilk olarak ne yaparsın?

3. Hayatında bir şeyler istediğin gibi gitmediğinde ilk olarak ne yaparsın?

4. Yakın olduğun biri sana kırıldığını söylediğinde ne hissedersin?

5. Yeni bir ortama girdiğinde genellikle nasıl davranırsın?

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6. Bir ilişkide seni en çok zorlayan durum hangisidir?

7. Bir konuda başarısız olduğunda kendine ne söylersin?

8. İnsanlar seni en çok hangi konuda eleştirir?

8. İnsanlar seni en çok hangi konuda eleştirir?

En Büyük Kör Noktan Kontrol İhtiyacın!

Senin en büyük kör noktan, hayatındaki pek çok şeyi kontrol altında tutma isteğinin farkında olmaman. Ne istediğini bilen, kararlarını kolay kolay değiştirmeyen ve sorumluluk almaktan kaçınmayan birisin. Genellikle güçlü durmayı tercih ediyor, olayların kendi istediğin şekilde ilerlemesi için çaba gösteriyorsun. Ancak bu özelliğin zaman zaman farkında olmadan çevrendeki insanlara baskı uygulamana neden olabilir. Senin için bir işi doğru yapmak kadar, o işin nasıl yapılacağı da önemli. Başkalarının farklı yöntemlerini kabul etmekte zorlanabilir, onların kararlarına gereğinden fazla müdahale edebilirsin. Bunu çoğu zaman yardım etmek veya işleri kolaylaştırmak amacıyla yaptığını düşünüyorsun. Fakat karşı taraf senin bu tavrını güven eksikliği ya da kendi kararlarına saygı duyulmaması olarak algılayabilir.

En Büyük Kör Noktan Kendini İhmal Etmen!

Senin en büyük kör noktan, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyman. İnsanları anlamaya çalışan, kırıcı olmaktan kaçınan ve çevresindeki kişilerin mutluluğunu önemseyen birisin. Birinin canı sıkıldığında onu rahatlatmak, bir sorunu olduğunda yanında olmak ve ilişkilerindeki huzuru korumak senin için oldukça önemli. Ancak bütün bunları yaparken kendine ne kadar zaman ayırdığını hiç düşündün mü? Başkalarının duygularını anlamaya çalışırken kendi hislerini geri plana atıyor olabilirsin. Birine hayır dediğinde suçluluk hissedebilir, kendi isteklerini dile getirdiğinde bencil davrandığını düşünebilirsin. Hatta bazen istemediğin şeyleri sırf karşındaki insan üzülmesin diye kabul edebilirsin.

En Büyük Kör Noktan Gerçeklerden Kaçman!

Senin en büyük kör noktan, bazı gerçeklerle yüzleşmek yerine onları görmezden gelmeyi tercih etmen. Hayatında huzuru ve rahatlığı önemsiyorsun. Gereksiz tartışmalardan uzak durmak, enerjini tüketen insanlarla uğraşmamak ve olayları fazla büyütmemek senin için önemli. Bu nedenle bazı durumlarda sorunları çözmek yerine zamanın her şeyi düzelteceğine inanabilirsin. Ancak her sorun kendiliğinden ortadan kalkmaz. Bazen konuşulmayan bir kırgınlık büyür, ertelenen bir karar daha büyük bir probleme dönüşür veya kabul edilmeyen bir gerçek hayatının farklı alanlarını etkilemeye başlar. Sen ise bütün bunları fark etsen bile harekete geçmek için doğru zamanı bekliyor olabilirsin.

En Büyük Kör Noktan Kendinden Şüphe Etmen!

En Büyük Kör Noktan Kendinden Şüphe Etmen!

Senin en büyük kör noktan, sahip olduğun potansiyeli ve kendi kararlarının değerini yeterince görememen. Dışarıdan bakıldığında mantıklı, uyumlu ve düşünceli biri olarak görünebilirsin. Ancak zihninin içinde sürekli bir değerlendirme yapıyor olabilirsin. Doğru mu karar verdim, yanlış mı anlaşıldım, başka türlü davranmalı mıydım gibi sorular zaman zaman seni gereğinden fazla meşgul edebilir. Senin için seçeneklerin olması güzel ama bazen bu seçeneklerin arasında kaybolabiliyorsun. Bir karar vermeden önce her ihtimali değerlendirmek, başkalarının fikirlerini almak ve olası sonuçları düşünmek istiyorsun. Bu yaklaşım seni dikkatli biri yapsa da zaman zaman harekete geçmeni zorlaştırabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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