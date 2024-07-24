Yalnızca Biz Değiliz: Daha Önce Parasından Sıfır Atan 11 Ülke

Almanya'nın Weimar Cumhuriyeti dönemindeki parasal krizi, dünya ekonomi tarihinde unutulmaz bir dönemeç olarak kayıtlara geçti. I. Dünya Savaşı sonrasında ülke, yüksek savaş borçlarını ödemek amacıyla kağıt para basma yolunu seçti. Ancak bu strateji, hızla değer kaybeden Alman Papiermark'ının hiperenflasyona sürüklenmesine neden oldu.

1923 yılında, banknotlar o kadar değer kaybetti ki, insanlar bunları duvar kağıdı olarak dahi kullanmaya başladılar. Hayat pahalılığı olağanüstü seviyelere ulaştı; günlük tüketim ürünlerinin fiyatları milyonlarca markı buluyor.