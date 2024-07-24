Yalnızca Biz Değiliz: Daha Önce Parasından Sıfır Atan 11 Ülke
Yalnızca Biz Değiliz: Daha Önce Parasından Sıfır Atan 11 Ülke
Dünya ekonomisi bazen gerçekten sürprizlerle dolu olabiliyor. 'Paradan sıfır atma' denilen süreç ise bu sürprizlerden biri. Bazı ülkeler, ekonomik dengelerini sağlamak için bu radikal adımı atmışlar ve bu süreçlerinde oldukça çalkantılı zamanlar geçirmişler. Şimdi, bu 11 ülkenin ekonomik maceralarına birlikte göz atalım, bakalım hangi ülke ne tür bir yolculuk yapmış!
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1. Almanya
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2. Macaristan
3. Brezilya
4. Rusya
5. Çin
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6. Sırbistan
7. Polonya
8. Fransa
9. Ukranya
10. Finlandiya
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