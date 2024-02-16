Yalnız Kalmak İstediğinizde Size Eşlik Etmesini İsteyeceğiniz 12 Slow Şarkı
Yalnız Kalmak İstediğinizde Size Eşlik Etmesini İsteyeceğiniz 12 Slow Şarkı
Bazen insanlardan uzaklaşıp yalnız kalmak isteriz ama aynı zamanda yanımızda güzel, bize huzur verecek müzikler olsun isteriz. Bu listede o şarkıları sizinle paylaşacağız!
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1. Billie Eilish - Six Feet Under
2. New West - Those Eyes
3. Nessa Barrett - die first
4. Breaking Benjamin - So Cold
5. Tom Odell - Black Friday
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6. Agnes Obel - Riverside
7. Lykke Li - I Follow Rivers
8. Taylor Swift – exile (feat. Bon Iver)
9. polarrana — chaos
10. Troye Sivan – My Sweet Lord
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11. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven
12. Bea and her Business - Born To Be Alive
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