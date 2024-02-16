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Yalnız Kalmak İstediğinizde Size Eşlik Etmesini İsteyeceğiniz 12 Slow Şarkı

etiket Yalnız Kalmak İstediğinizde Size Eşlik Etmesini İsteyeceğiniz 12 Slow Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 03:33

Bazen insanlardan uzaklaşıp yalnız kalmak isteriz ama aynı zamanda yanımızda güzel, bize huzur verecek müzikler olsun isteriz. Bu listede o şarkıları sizinle paylaşacağız!

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1. Billie Eilish - Six Feet Under

2. New West - Those Eyes

3. Nessa Barrett - die first

4. Breaking Benjamin - So Cold

5. Tom Odell - Black Friday

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6. Agnes Obel - Riverside

7. Lykke Li - I Follow Rivers

8. Taylor Swift – exile (feat. Bon Iver)

9. polarrana — chaos

10. Troye Sivan – My Sweet Lord

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11. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven

12. Bea and her Business - Born To Be Alive

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