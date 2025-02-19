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Yalnız Hissedenler Buraya! Keyfinizi Yerine Getirecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Yalnız Hissedenler Buraya! Keyfinizi Yerine Getirecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 23:28

Yalnızlık bazen hepimizi yoklar, ama doğru bir şarkıyla o hislerin yerini umut ve neşe alabilir. Eğer keyfini yerine getirecek, seni iyi hissettirecek bir şarkı arıyorsan, işte buradayız! Bu melodiler yalnızlığını sıcacık bir dostluğa dönüştürecek. 🎶🤍

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1. Kendini üzgün ve kötü hissettiğinde ne yaparsın?

2. Ne zamandır aşk acısı çekiyorsun?

3. Senin ilişkin neden bitti?

4. Peki ya üzgün olduğunda ne tarz müzikler dinlersin?

5. Şu an yanına gelse tekrar birlikte olmak ister misin?

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6. Eğer ikinizle alakalı bir şey değiştirebilecek olsan bu ne olurdu?

7. Son olarak, her şey için yine de güzeldi diyebiliyor musun?

Lean On Me

Three Little Birds

Send My Love

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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