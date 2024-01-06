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Yakışıklı Güvenlik AVM'leri Tahmin Ediyor: Burası Hangi Avm? 😂

Yakışıklı Güvenlik AVM'leri Tahmin Ediyor: Burası Hangi Avm? 😂

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.01.2024 - 15:41

TikTok'ta çektiği videolarla meşhur olan Yakışıklı Güvenlik konuğumuz oldu, ortaya oldukça eğlenceli bir video çıktı! Kendisinden İstanbul'da bulunan AVM'leri tahmin etmesini istedik. 

Gelin bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yakışıklı Güvenlik, TikTok'ta başlattığı akımla milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.

Yakışıklı Güvenlik, TikTok'ta başlattığı akımla milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.

Kelepçe çevirdiği hareketiyle bütün TikTok'u etkisi altına alan Yakışıklı Güvenlik, ayrıca şarkı çıkardı, konserler vermeye başladı. Tabii bize de konuk oldu!

Daha önce kendisini Masa formatımızda konuk etmiş, merak ettiğimiz bütün soruları sormuştuk.

Daha önce kendisini Masa formatımızda konuk etmiş, merak ettiğimiz bütün soruları sormuştuk.

Şimdi ise oldukça eğlenceli bir test hazırladık kendisine. 

Yakışıklı Güvenlik'in tahmin ettiği AVM'leri görmek için buyurun aşağıdaki videomuza! 👇🏻

Yakışıklı Güvenlik Avm’leri Tahmin Ediyor 😂 Burası Hangi Avm? 😂 #shortvideo #shorts

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Bozkurt

Bazı içeriklerin, gündem editörlerinin kafalarına silah dayayıp zorla açtırıldığını düşünüyorum. Kanıtlayamam ama aklıma da başka bir şey gelmiyor.