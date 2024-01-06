Yakışıklı Güvenlik AVM'leri Tahmin Ediyor: Burası Hangi Avm? 😂
Yakışıklı Güvenlik AVM'leri Tahmin Ediyor: Burası Hangi Avm? 😂
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Yakışıklı Güvenlik, TikTok'ta başlattığı akımla milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.
Daha önce kendisini Masa formatımızda konuk etmiş, merak ettiğimiz bütün soruları sormuştuk.
Yakışıklı Güvenlik Avm’leri Tahmin Ediyor 😂 Burası Hangi Avm? 😂 #shortvideo #shorts
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Bazı içeriklerin, gündem editörlerinin kafalarına silah dayayıp zorla açtırıldığını düşünüyorum. Kanıtlayamam ama aklıma da başka bir şey gelmiyor.