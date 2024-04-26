Yakın Geçmişte Kolayca Alsak da Şimdi Lüks Olan 15 Şey
Yakın Geçmişte Kolayca Alsak da Şimdi Lüks Olan 15 Şey
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ekonomideki hızlı değişimler nedeniyle bazı şeyleri almak gün geçtikçe daha da zorlaşabiliyor. Gelin bunlar neymiş beraber bakalım!
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1. ''Eskiden en ünlü zincir pizza ve hamburger restoranlarından yemek alabiliyordum ama şimdi her şey çok pahalı.''
2. ''Eskiden parfüm fiyatları hobi olarak parfüm şişesi koleksiyonu yapabileceğim kadar düşüktü ama şimdi bir taneyi bile zor alıyorum.''
3. ''Kıyafet almak bile zor hale geldi. Sözde indirime girseler de hala çok pahalı oluyorlar.''
4. ''Meyve ve sebze fiyatları çok arttı. Artık eskiden aldığım kadar fazla alamıyorum.''
5. ''Kaliteli bir ayakkabıyı artık kolay kolay alamıyoruz ama şöyle de bir gerçek var ki ucuz etin yahnisi yenmez.''
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6. ''Tuvalet kağıdı ve sabun gibi şeyler eskiden bu kadar pahalı değildi. Her şeyin nasıl bu kadar pahalı hale geldiğini anlamak çok zor.''
7. ''Kitapları dijitaldense kendi elime alıp okumayı seviyorum ama fahiş fiyatlar buna ne yazık ki pek fazla şans tanımıyor.''
8. ''Cips, çikolata gibi atıştırmalıklar çok pahalı. Eskiden sepete çeşit çeşit şey atıyordum ama artık bir elin parmağını geçmiyor.''
9. ''Aylık dergiler alıp okumayı çok severdim ama o bile artık bir lüks haline gelmiş durumda.''
10. ''Eskiden kafede saatlerce oturup istediğim kadar kahve içebiliyordum ama artık yeni fiyatlar yüzünden bunu yapamıyorum. Param bir tane almaya anca yetiyor.''
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11. ''Mobilyalar ve dekorasyon ürünleri çok pahalı. Demem o ki bir ev alsanız da içini döşemeniz oldukça zor oluyor.''
12. ''Veteriner fiyatları çok pahalı. Tabii fiyatlar cebimi ne kadar yakarsa yaksın köpeğimi belli aralıklarla veterinere götürüyorum.''
13. ''Sinema biletleri ne ara bu kadar pahalı hale geldi?''
14. ''Cilt bakımına fazlasıyla önem veren biriyim. Ürünlerin fiyatlarını da sık sık yakından takip ettiğim için artan fiyatlar her geçen gün beni daha da şok ediyor.''
15. ''Oyuncaklar çok pahalı. Bir şey almak istediği zaman kızımı hayır demeyi hiç sevmiyorum ama elimden de bir şey gelmiyor.''
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