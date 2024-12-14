Yabani 14 Aralık Cumartesi Günü Var mı, Yok mu? Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yabani dizisinin merakla beklenen 50. bölümü ise 14 Aralık ve 21 Aralık tarihlerinde RTÜK durdurma kararı ile ekrana gelemeyeceği için 28 Aralık'ta seyirci karşısına çıkacak.

Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Bertan Asllani, Yurdaer Okur ve Nergis Öztürk gibi sevilen oyuncuların rol aldığı Yabani'nin final bölümü de belli oldu. 2 sezondur devam eden ve her bölümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran dizi, yeni yılda ekrana veda ediyor.