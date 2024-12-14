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Yabani 14 Aralık Cumartesi Günü Var mı, Yok mu? Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yabani 14 Aralık Cumartesi Günü Var mı, Yok mu? Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

RTÜK Yabani Dizisi Now TV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 16:41

NOW TV'nin sevilen dizisi Yabani, geçtiğimiz haftalarda aldığı RTÜK cezası ile gündeme geldi. Aynı zamanda final söylentileri de olan NTC Medya imzalı başarılı yapımın bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yabani'nin merakla beklenen 50. bölümü ne zaman yayınlanacak? Yabani 14 Aralık'ta yayınlanacak mı? Peki, Yabani ne zaman final yapacak? 

İşte, detaylar...

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz haftalarda Yabani'nin de aralarında bulunduğu televizyon ekranlarının iddialı yapımlarından dördüne idari para cezası ve program durdurma cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz haftalarda Yabani'nin de aralarında bulunduğu televizyon ekranlarının iddialı yapımlarından dördüne idari para cezası ve program durdurma cezası verdi.

RTÜK kararı ile program durdurma cezası alan diziler; NOW'da yayınlanan Yabani, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler,  Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar oldu. Yabani'nin 50. bölümünün bu akşam program durdurma cezası nedeniyle ekrana gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Yabani Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Yabani Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Yabani'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. NOW TV'nin yayın akışına göre dizinin yayınlanacağı saatte Yabani yerine RTÜK tarafından gönderilen belgesel yayınlanacak.

İşte, 14 Aralık Cumartesi Günü Yayın Akışı

İşte, 14 Aralık Cumartesi Günü Yayın Akışı

  • 07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri - Yeni Bölüm

  • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı

  • 11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

  • 11.20 Memet Özer ile Mutfakta - Yeni Bölüm

  • 12.15 Kamera Arkası - Yeni Bölüm

  • 13.00 Kızıl Goncalar - ALT YAZILI

  • 16.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... - ALT YAZILI

  • 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

  • 20.00 Şevkat Yerimdar

  • 20.30 RTÜK Yayın Durdurma

  • 23.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

  • 02.30 Her Yerde Sen - ALT YAZILI

  • 05.00 Kefaret - ALT YAZILI

  • 06.00 Senden Daha Güzel

Peki, Yabani'nin Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Peki, Yabani'nin Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Yabani dizisinin merakla beklenen 50. bölümü ise 14 Aralık ve 21 Aralık tarihlerinde RTÜK durdurma kararı ile ekrana gelemeyeceği için 28 Aralık'ta seyirci karşısına çıkacak. 

Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Bertan Asllani, Yurdaer Okur ve Nergis Öztürk gibi sevilen oyuncuların rol aldığı Yabani'nin final bölümü de belli oldu. 2 sezondur devam eden ve her bölümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran dizi, yeni yılda ekrana veda ediyor.

Yabani Ne Zaman Final Yapıyor? Kaç Bölüm Kaldı?

Yabani Ne Zaman Final Yapıyor? Kaç Bölüm Kaldı?

Yabani, 51. bölümü ile ekrana veda edecek. Dizinin son bölümü ise Ocak ayında ekrana gelecek. Yetenekli ve sevilen oyuncuların rol aldığı dizi ekibinden final bölümünün çekimlerinin ardından veda videosu da geldi. Gelin o anlara da birlikte göz atalım! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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