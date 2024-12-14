Yabani 14 Aralık Cumartesi Günü Var mı, Yok mu? Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Yabani 14 Aralık Cumartesi Günü Var mı, Yok mu? Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
NOW TV'nin sevilen dizisi Yabani, geçtiğimiz haftalarda aldığı RTÜK cezası ile gündeme geldi. Aynı zamanda final söylentileri de olan NTC Medya imzalı başarılı yapımın bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yabani'nin merakla beklenen 50. bölümü ne zaman yayınlanacak? Yabani 14 Aralık'ta yayınlanacak mı? Peki, Yabani ne zaman final yapacak?
İşte, detaylar...
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz haftalarda Yabani'nin de aralarında bulunduğu televizyon ekranlarının iddialı yapımlarından dördüne idari para cezası ve program durdurma cezası verdi.
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Yabani Bu Akşam Yayınlanacak mı?
İşte, 14 Aralık Cumartesi Günü Yayın Akışı
Peki, Yabani'nin Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
Yabani Ne Zaman Final Yapıyor? Kaç Bölüm Kaldı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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