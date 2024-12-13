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Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Geminid Meteor Yağmuru Türkiye'den İzlenebilecek mi, Saat Kaçta?

Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Geminid Meteor Yağmuru Türkiye'den İzlenebilecek mi, Saat Kaçta?

Meteor Yağmuru
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 13:37

Gökyüzünde şölen başlıyor! Geminid (İkizler) meteor yağmuru ile saatte ortalama 120 meteor görülebilecek. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarından sonuncusu, Türkiye'de de çıplak gözle seyredilebilecek. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Geminid meteor yağmuru nerelerden izlenebilecek? 

İşte, detaylar...

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3200 Phaethon isimli asteroit, 1.4 yıl süren Güneş etrafındaki turunu tamamladı. Şimdi asteroitten kopan parçalar Geminid meteor yağmurunun kaynağı olacak, gökyüzünde şölen başlıyor!

3200 Phaethon isimli asteroit, 1.4 yıl süren Güneş etrafındaki turunu tamamladı. Şimdi asteroitten kopan parçalar Geminid meteor yağmurunun kaynağı olacak, gökyüzünde şölen başlıyor!

3200 Phaethon asteroitine, 'ölü uyruklu yıldız' ya da 'kayaç kuyruklu yıldız' da deniyor. Asteroitin yörüngesinden savrulan parçalar, 4 Aralık ila 20 Aralık tarihilerinde saniyede ortalama 35 kilometre hızla atmosfere girecek. Böylece meteor yağmuru yaşanacak. Ancak Geminid meteor yağmuru için öyle bir tarih var ki o gece gökyüzünde saatte 120 yıldız kayması görülebilecek.

Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta?

Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta?

Geminid meteor yağmuru, 4 ila 20 Aralık tarihleri arasında devam etse de 13 - 14 Aralık'ta gökyüzünde görülecek olan meteor sayısı en yüksek sayıya ulaşacak. 

Geminid, yani İkizler meteor yağmuru için net bir saat belirtilmese de 13 Aralık Cuma gecesinden, 14 Aralık Cumartesi sabahına kadar meteor yağmuru yoğun bir şekilde devam edecek. Özellikle karanlık ve yüksek yerlerde sabaha karşı saatte ortalama 120 meteor görülmesi bekleniyor.

Geminid Meteor Yağmuru Türkiye'den İzlenebilecek mi?

Geminid Meteor Yağmuru Türkiye'den İzlenebilecek mi?

Gök bilimciler, Geminid meteor yağmurunun ülkemizden de çıplak gözle izlenebileceğini belirtiyor. Ancak elbette gecenin karanlığında ışık yoğunluğunun az olduğu yerlerde ve bulutsuz bir gökyüzünde meteor yağmurunu izlemek mümkün olacak. 

Meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzak ve yüksek yerler tercih edilebilir. Ay ışığı da meteor yağmurunu izlemeyi zorlaştırabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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