Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Geminid Meteor Yağmuru Türkiye'den İzlenebilecek mi, Saat Kaçta?

3200 Phaethon asteroitine, 'ölü uyruklu yıldız' ya da 'kayaç kuyruklu yıldız' da deniyor. Asteroitin yörüngesinden savrulan parçalar, 4 Aralık ila 20 Aralık tarihilerinde saniyede ortalama 35 kilometre hızla atmosfere girecek. Böylece meteor yağmuru yaşanacak. Ancak Geminid meteor yağmuru için öyle bir tarih var ki o gece gökyüzünde saatte 120 yıldız kayması görülebilecek.