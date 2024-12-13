Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Geminid Meteor Yağmuru Türkiye'den İzlenebilecek mi, Saat Kaçta?
Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Geminid Meteor Yağmuru Türkiye'den İzlenebilecek mi, Saat Kaçta?
Gökyüzünde şölen başlıyor! Geminid (İkizler) meteor yağmuru ile saatte ortalama 120 meteor görülebilecek. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarından sonuncusu, Türkiye'de de çıplak gözle seyredilebilecek. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Geminid meteor yağmuru nerelerden izlenebilecek?
İşte, detaylar...
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3200 Phaethon isimli asteroit, 1.4 yıl süren Güneş etrafındaki turunu tamamladı. Şimdi asteroitten kopan parçalar Geminid meteor yağmurunun kaynağı olacak, gökyüzünde şölen başlıyor!
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Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta?
Geminid Meteor Yağmuru Türkiye'den İzlenebilecek mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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