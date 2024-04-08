Yabancılar İçin At, Avrat, Silahtan Savaşa Giden Futbol Takımına Haftanın En Komik Steam Yorumları
Yabancılar İçin At, Avrat, Silahtan Savaşa Giden Futbol Takımına Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da tutkunu oldukları oyunlar hakkındaki düşüncelerini mizahla anlatmayı tercih ederek hepimizi güldürmeyi başarıyorlar. İşte haftanın en komik Steam yorumları!
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1. Biraz kara...
2. Karakterin sol gözünün altında ben olup olmamasına 3 saatte karar veren özelleştirme bağımlıları bu durumu çok iyi anladı bile.
3. Forvetinin üstünden kuş geçti, 3 hafta sahalardan uzak.
4. Yapışkan tuşların işine yaradığı son insan Windows 98 kullanıyordu.
5. Bugün at, avrat, silah cümlesinin İngilizcesini görmeyi beklemiyordunuz değil mi?
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6. Çok niş bir tanım sanki ya.
7. Ekmek almaya dahi üşenen bizler için de müşterilere beş saat uğraşıp böyle yemekler hazırlamak ufak çaplı bir şok oldu.
8. Ben de Farmville hesabımı geri istiyorum. Veya o günleri...
9. İsyan etmek gibi olmasın ama biz oyunda bile şu döngüden çıkamayacaksan neden yaşıyoruz?
10. Haftaya görüşmek üzere!
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