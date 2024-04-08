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Yabancılar İçin At, Avrat, Silahtan Savaşa Giden Futbol Takımına Haftanın En Komik Steam Yorumları

Yabancılar İçin At, Avrat, Silahtan Savaşa Giden Futbol Takımına Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.04.2024 - 11:29

Oyuncular bu hafta da tutkunu oldukları oyunlar hakkındaki düşüncelerini mizahla anlatmayı tercih ederek hepimizi güldürmeyi başarıyorlar. İşte haftanın en komik Steam yorumları!

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1. Biraz kara...

1. Biraz kara...

Oyun: Buckshot Roulette

2. Karakterin sol gözünün altında ben olup olmamasına 3 saatte karar veren özelleştirme bağımlıları bu durumu çok iyi anladı bile.

2. Karakterin sol gözünün altında ben olup olmamasına 3 saatte karar veren özelleştirme bağımlıları bu durumu çok iyi anladı bile.

Oyun: Dragon's Dogma 2

3. Forvetinin üstünden kuş geçti, 3 hafta sahalardan uzak.

3. Forvetinin üstünden kuş geçti, 3 hafta sahalardan uzak.

Oyun: Football Manager 2024

4. Yapışkan tuşların işine yaradığı son insan Windows 98 kullanıyordu.

4. Yapışkan tuşların işine yaradığı son insan Windows 98 kullanıyordu.

Oyun: Anomaly Agent

5. Bugün at, avrat, silah cümlesinin İngilizcesini görmeyi beklemiyordunuz değil mi?

5. Bugün at, avrat, silah cümlesinin İngilizcesini görmeyi beklemiyordunuz değil mi?

Oyun: Mount&blade II: Bannerlord

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6. Çok niş bir tanım sanki ya.

6. Çok niş bir tanım sanki ya.

Oyun: age of Empires 2

7. Ekmek almaya dahi üşenen bizler için de müşterilere beş saat uğraşıp böyle yemekler hazırlamak ufak çaplı bir şok oldu.

7. Ekmek almaya dahi üşenen bizler için de müşterilere beş saat uğraşıp böyle yemekler hazırlamak ufak çaplı bir şok oldu.

Oyun: Kebab Chiefs Restaurant Simulator

8. Ben de Farmville hesabımı geri istiyorum. Veya o günleri...

8. Ben de Farmville hesabımı geri istiyorum. Veya o günleri...

Oyun: Pixel Gun 3D

9. İsyan etmek gibi olmasın ama biz oyunda bile şu döngüden çıkamayacaksan neden yaşıyoruz?

9. İsyan etmek gibi olmasın ama biz oyunda bile şu döngüden çıkamayacaksan neden yaşıyoruz?

Oyun: The Sims 4

10. Haftaya görüşmek üzere!

10. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Escape the Backrooms

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