Xiaomi, Şimdiye Kadar Kurduğu En Gelişmiş Fabrikasını Tanıttı: Sadece 1 Yılda 10 Milyon Cihaz Üretilebilecek!
Xiaomi, Şimdiye Kadar Kurduğu En Gelişmiş Fabrikasını Tanıttı: Sadece 1 Yılda 10 Milyon Cihaz Üretilebilecek!
Kaynak: https://www.gizmochina.com/2024/02/18...
Xiaomi, sadece bir yılda 10 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip yeni dev akıllı fabrikasını tanıttı. 👇
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Teknoloji sektörünün önde gelen üreticilerinden Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki üretim payını büyütmek adına yeni bir atılıma imza attı.
Çin merkezli teknoloji devi, anavatanı Pekin'de kurduğu yeni dev akıllı fabrikasını tanıttı.
İlk olarak CEO Lei Jun tarafından duyurulan yeni fabrikanın, şimdiye kadar şirketin sahip olduğu en gelişmiş üretim merkezi olacağı açıklandı.
Yılda 10 milyondan fazla amiral gemisi akıllı telefon üretim hedefiyle açılan yeni fabrika, çoğu üretim aşaması için yaklaşık yüzde 97 ve fabrika yönetim yazılımı için ise yüzde 100 otonom geliştirme oranına sahip.
Şirketin yeni merkezi, bu özelliği sayesinde yüksek düzeyde otomasyona dayanan bir üretim süreci vadettiği gibi, aynı zamanda sürekli bir şekilde kendi kendine öğrenip, gelişebilecek.
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Firma tarafından yapılan açıklamalara göre, Pekin merkezli fabrikada ilk olarak bu yılın başlarında piyasaya sürülen Xiaomi 14 serisinin üretimine odaklanılacak.
Ünlü marka, geliştireceği yeni cihazlarla birlikte yeni akıllı fabrikanın yıllık üretim değerinin yaklaşık 8,5 milyar dolar olmasını hedefliyor.
Üretim merkezinin kendisinden beklenen bu değere ulaşması durumunda, Xiaomi'nin üst düzey akıllı telefon pazarındaki üretim payını büyük oranda artıracağını söyleyebiliriz.
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