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Klavye Hatasının Bedeli Ağır Oldu: Uber'in Önemli Rakibi Lyft'in Hisseleri Bir Gecede %42 Yükseldi!

Klavye Hatasının Bedeli Ağır Oldu: Uber'in Önemli Rakibi Lyft'in Hisseleri Bir Gecede %42 Yükseldi!

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 17:29

Lyft şirketi, finansal bir raporlama hatası sonucu hisselerinde olağanüstü bir artış yaşadı. Durumu fark eden şirket hızla düzeltme yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Detaylar içerikte. 👇

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ABD ve Kanada'da faaliyet göstererek Uber'e benzer bir taşımacılık hizmeti sağlayan Lyft, yakın zamanda 2023'ün son çeyreğine ait mali durum raporunu açıkladı.

ABD ve Kanada'da faaliyet göstererek Uber'e benzer bir taşımacılık hizmeti sağlayan Lyft, yakın zamanda 2023'ün son çeyreğine ait mali durum raporunu açıkladı.

Bu raporda şirketin gelirlerinin yıllık olarak %4 artışla 1,22 milyar dolara ulaştığı belirtildi ancak raporun açıklanmasının ardından Lyft hisselerinde beklenmedik bir yükseliş meydana geldi.

Bu raporda şirketin gelirlerinin yıllık olarak %4 artışla 1,22 milyar dolara ulaştığı belirtildi ancak raporun açıklanmasının ardından Lyft hisselerinde beklenmedik bir yükseliş meydana geldi.

Hisseler açıklama öncesi 11,70 dolar iken açıklamanın ardından 16,77 dolara kadar çıktı ve bu, yüzde 42'lik bir artış demekti. Bu ani yükselişin temelinde Lyft'in mali kazanç raporunun sunumunda yapılan bir hata yatıyordu.

Hisseler açıklama öncesi 11,70 dolar iken açıklamanın ardından 16,77 dolara kadar çıktı ve bu, yüzde 42'lik bir artış demekti. Bu ani yükselişin temelinde Lyft'in mali kazanç raporunun sunumunda yapılan bir hata yatıyordu.

Şirketin 2024 yılına dair kar marjı tahminlerini açıkladığı bir slaytta aslında %0,5 olması gereken kar marjı yanlışlıkla %5 olarak gösterildi. Bu hata hisse senetlerindeki sıçramaya yol açtı.

Şirketin 2024 yılına dair kar marjı tahminlerini açıkladığı bir slaytta aslında %0,5 olması gereken kar marjı yanlışlıkla %5 olarak gösterildi. Bu hata hisse senetlerindeki sıçramaya yol açtı.

Durumu düzelten ve açıklama yapan Lyft CEO'su Erin Brewer yaşanan hatayı kabul ederek bu durumun hem kendileri hem de hissedarlar için "süper sinir bozucu" olduğunu belirtti.

Durumu düzelten ve açıklama yapan Lyft CEO'su Erin Brewer yaşanan hatayı kabul ederek bu durumun hem kendileri hem de hissedarlar için "süper sinir bozucu" olduğunu belirtti.
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Brewer şirket içinde bir çalışanın hatayı fark etmesiyle durumun ortaya çıktığını ve bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti.

Brewer şirket içinde bir çalışanın hatayı fark etmesiyle durumun ortaya çıktığını ve bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti.

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